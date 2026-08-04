Luiza Helena Trajano: 'Hoje todos os presidentes querem uma mulher para vice. Isso não existia'

O 1º Summit Mulheres nas Profissões, começou nesta terça-feira, 4, no Expo Center Norte, em São Paulo, e marca o início de um movimento nacional que pretende ampliar a participação feminina em posições de liderança nos próximos anos.

Idealizado por Luiza Helena Trajano, presidente do conselho da Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, o evento reúne cerca de 15 mil pessoas, entre empresárias, estudantes, executivas, lideranças e profissionais de diferentes setores. Segundo Trajano, a iniciativa já nasce com continuidade garantida.

"Esse Summit já está fechado para os próximos cinco anos. Mas não é só o Summit, é o movimento que nós vamos fazer a partir deste primeiro ano", afirma à EXAME.

A principal meta já está definida: elevar para 50% a participação de mulheres em altos cargos até 2030.

"A gente sente que esse salto precisava ser selado em um grande movimento. Daqui para frente vamos fazer um planejamento muito grande por área."

Um novo momento para as mulheres

Ao explicar a criação do Summit, Trajano afirmou na palestra de inauguração que o protagonismo feminino avançou nos últimos anos, mas ainda precisa chegar às posições de decisão nas empresas.

"Eu acho que nós mulheres demos um salto muito grande nos últimos três anos. Haja vista que todos os presidentes querem uma mulher para vice. Isso não existia."

Para ela, esse avanço precisa agora ser consolidado com ações permanentes envolvendo empresas, lideranças e a sociedade civil.

A expectativa é que o movimento acompanhe indicadores, desenvolva planos por setores da economia e mobilize organizações para acelerar a presença feminina na alta liderança.

Mais de 50 empresas parceiras

O evento conta com o apoio de mais de 50 empresas, como Bayer, Renner, C&A, Vivo, Petrobras, além de cerca de 200 voluntários e 400 embaixadoras, responsáveis pela organização das atividades ao longo dos dois dias.

Ela destacou ainda que toda a programação foi construída sem contratação de artistas ou cachês.

"Nós não pagamos artista, nada. É tudo beneficente, tudo por impulso e vontade de fazer acontecer”, diz a empresária que cantou o hino nacional junto com Fafá de Belém.

A origem do Grupo Mulheres do Brasil

Durante a palestra de abertura, Trajano também relembrou como nasceu o Grupo Mulheres do Brasil, fundado em 2013.

O nome, segundo a empresária, surgiu de forma espontânea durante uma reunião entre mulheres de diferentes áreas, mas a escolha trouxe uma surpresa.

"Quando pesquisamos 'Mulheres do Brasil' no Google, ficamos assustadas. Os resultados mostravam uma imagem muito limitada da mulher brasileira. Tivemos duas alternativas: mudar o nome ou mudar o que aparecia sobre ele. Escolhemos mudar o que estava escrito lá."

Ela explicou que o grupo nasceu com atuação suprapartidária e focado em políticas públicas.

"A nossa causa são as causas. Se uma pauta é importante para o país, nós vamos lutar por ela. Eu acredito que política pública é o que muda um país."

'Sem vocês nós não vamos chegar lá'

Outro ponto destacado pela empresária foi a importância da participação masculina na construção de ambientes mais igualitários.

"Homens, sem vocês nós não vamos chegar lá."

O objetivo, de acordo com Trajano, é construir um movimento coletivo para transformar o mercado de trabalho.

"Estamos fazendo pesquisas, teremos consultorias nos ajudando e acreditamos plenamente que, se levarmos 50% das mulheres aos altos cargos, conseguiremos mudar o Brasil."

O evento Summit Mulheres nas Profissões acontece entre os dias 4 e 5 de agosto. A entrada no Expo Center Norte custa R$ 100 para os dois dias.