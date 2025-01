Tem dúvidas de como se preparar para concurso? Veja 5 dicas de como estudar para ir bem na prova

Preparar-se para um concurso público é um desafio que exige estratégia, dedicação e equilíbrio. Com o aumento das oportunidades previstas para 2025, a concorrência será alta, mas também motivadora para quem busca estabilidade e crescimento profissional.

“O segredo para ter sucesso nos estudos está em unir planejamento, disciplina e uma rotina saudável”, afirma Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos.

A seguir, veja 5 dicas do especialista que vão te ajudar a estruturar sua preparação de forma eficiente e consistente, além de garantir uma rotina sustentável que priorize seu bem-estar físico e mental.

Planejamento e organização: estude o edital, monte um cronograma (e siga-o), priorize as disciplinas-chave, use técnicas de estudo, faça estudo ativo, pratique questões e revise frequentemente.

estude o edital, monte um cronograma (e siga-o), priorize as disciplinas-chave, use técnicas de estudo, faça estudo ativo, pratique questões e revise frequentemente. Gestão do tempo: evite a procrastinação, busque o equilíbrio, cronometre simulados, cuide da sua saúde física (tenha uma rotina de exercícios) e mental, alimente-se bem e durma o suficiente.

evite a procrastinação, busque o equilíbrio, cronometre simulados, cuide da sua saúde física (tenha uma rotina de exercícios) e mental, alimente-se bem e durma o suficiente. Motivação e resiliência: defina um propósito claro, aprenda com os erros e cerque-se de influências positivas.

defina um propósito claro, aprenda com os erros e cerque-se de influências positivas. Conheça a banca examinadora: estude o estilo da banca, simulados e provas, faça simulados regulares para avaliar seu desempenho e identificar pontos de melhoria. Reforce os pontos fracos.

estude o estilo da banca, simulados e provas, faça simulados regulares para avaliar seu desempenho e identificar pontos de melhoria. Reforce os pontos fracos. Busque ajuda profissional: Contrate uma mentoria e/ou matricule-se em cursos preparatórios. Os profissionais vão saber orientar o seu estudo e te ajudar a focar e a se organizar.

O professor Cambuy também traz dicas sobre uma rotina de estudos eficaz e sustentável:

Defina horários fixos e respeite intervalos regulares para evitar a exaustão mental.

Priorize qualidade sobre quantidade, focando em períodos de alta concentração (como sessões de 50 minutos com 10 minutos de pausa).

Inclua revisões frequentes e resolução de questões no cronograma.

Reserve tempo para atividades físicas, lazer e uma boa noite de sono, essenciais para manter a mente descansada e produtiva.

"O ano de 2025 terá uma oferta satisfatória de concursos, principalmente para aqueles candidatos que já vem se preparando rotineiramente. Já estão previstos, por exemplo, concursos de nível médio em diversas regiões do país com salários acima de R$ 5 mil e concursos para vagas de auditor, analista e técnico que têm salários iniciais bem atrativos", afirma o professor do Gran Concursos.