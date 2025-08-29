TD SYNNEX aposta em programa de liderança sob medida com a EXAME Saint Paul

A TD SYNNEX, uma das maiores distribuidoras globais de produtos e soluções de Tecnologia da Informação, está investindo em um movimento estratégico para preparar suas lideranças no Brasil.

Em parceria com a EXAME Saint Paul, a companhia iniciou em maio de 2025 um Programa de Desenvolvimento de Liderança (PDL) feito sob medida para sua realidade. A jornada, que se estende até outubro, reúne 60 gerentes divididos em duas turmas, em encontros presenciais e virtuais conduzidos na sede da empresa, em São Paulo.

Mais do que um treinamento, a proposta é construir uma trilha de aprendizado personalizada, que combine a expertise acadêmica da EXAME Saint Paul com o conhecimento prático do time da TD SYNNEX.

A iniciativa reflete uma necessidade urgente de desenvolver líderes capazes de navegar em um setor que vive transformações intensas com a digitalização dos negócios e o novo papel das distribuidoras de tecnologia.

Hub global de tecnologia

Com presença em diversos países, a TD SYNNEX atua como elo entre fabricantes de tecnologia e os canais de venda que levam as soluções ao mercado. O portfólio soma centenas de marcas e inclui desde hardware e software até serviços de valor agregado.

“Nós hoje precisamos capacitar as revendas com conhecimento e recursos para que ela ofereça às empresas não somente produtos, mas soluções capazes de resolver problemas de negócio”, afirma Solange Milaré, vice-presidente e diretora geral da TD SYNNEX Brasil.

Construção personalizada

O desenho do programa nasceu de uma série de reuniões entre as equipes da EXAME Saint Paul e da TD SYNNEX.

A proposta foi criar um percurso de aprendizagem totalmente alinhado aos objetivos de crescimento da companhia, que incluem maior foco em excelência operacional, reposicionamento de marca e fortalecimento da gestão de pessoas.

“Desenhamos juntos um programa baseado nas nossas necessidades para garantir que esse programa, embora acadêmico, estivesse adaptado ao nosso momento no mercado de tecnologia”. Quem explica isso é Valeska Marques, Diretora de Recursos Humanas na TD SYNNEX Brasil, responsável pela implementação do programa.

O PDL é composto por cinco módulos estruturados para a gerência da empresa, além de encontros específicos com a diretoria:

Liderança estratégica : nivelamento conceitual e aplicação prática de ferramentas de planejamento.

Desafios e contexto para liderar : transformação digital, dilemas de gerações, diversidade, engajamento e cultura organizacional.

Competências-chave para liderar : integridade, inovação, tomada de decisão ágil, gestão de performance e desenvolvimento de talentos.

Aprofundamento em estágios de liderança : transições entre líder de si, de outros, de líderes e de negócios.

Recursos para liderança : feedback, experiência do colaborador, gestão de mudanças e análise de potencial.

Cada turma terá 38 horas de formação, com aulas ministradas por Bruno Andrade, professor da Saint Paul. “Embora o conteúdo estivesse previamente definido, o Bruno mantém contato constante com o nosso RH para trazer feedback das aulas e até adaptar os conteúdos”, afirma Valeska.

"Essa troca constante é muito importante. Construímos a programação do PDL segundo uma expectativa que vai se atualizando à medida que nossos gerentes interagem e trazem temas relevantes para o grupo" Valeska Marques, Diretora de Recursos Humanas da TD SYNNEX Brasil

O papel do RH nos negócios

Um dos diferenciais da iniciativa e da TD SYNNEX é a forma como Recursos Humanos e as áreas de negócios trabalham lado a lado.

Para Solange Milaré, essa conexão é estratégica. “O RH está permanentemente alinhado às demandas de nossos negócios, de modo a contribuir para os resultados da empresa”, afirma a diretora.

A visão é reforçada por Valeska Marques: “O programa parte do investimento no desenvolvimento dos nossos líderes para que exerçam seu papel atuando com efetividade e alcancemos nossos objetivos”.

Diagnóstico e aprendizado contínuo

Antes da primeira aula, foi realizada uma fase de mapeamento. Nesse momento, líderes participaram de entrevistas para identificar competências, desafios e oportunidades de desenvolvimento.

Ao final do programa, a diretoria da TD SYNNEX receberá os principais insights dos gestores, permitindo que o conhecimento circule por toda a organização.

A aposta é que esse processo fortaleça a cultura organizacional e prepare a empresa para crescer de forma consistente. Como resume Solange, “nossos líderes precisam estar preparados para um cenário novo para toda a Tecnologia da Informação”.

