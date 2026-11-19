Quando um cachorro é diagnosticado com câncer ou precisa passar por uma cirurgia de emergência, seu tutor pode enfrentar um problema já conhecido na medicina humana: como pagar a conta de um tratamento de alta complexidade?

Se, para as pessoas, existe um modelo de negócio que conecta hospitais, clínicas e planos de saúde, por que não fazer o mesmo para os animais de estimação?

Os empresários Marcelo Coffani e Paulo Henrique Gomes querem avançar nessa direção.

Hoje, como sócios do Grupo San Satri, empresa catarinense de saúde animal, os dois já empreenderam juntos no setor de publicidade, mas agora, estão de olho em um setor que deve movimentar R$ 81 bilhões no Brasil em 2026, ante os R$ 77,96 bilhões registrados em 2025, segundo a Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet).

Desse montante, cerca de R$ 14 bilhões correspondem ao faturamento de clínicas e hospitais veterinários. O Brasil também abriga 166,8 milhões de animais de estimação, a terceira maior população pet do mundo.

É uma fatia desse mercado bilionário que os empresários querem conquistar.

Com um plano de investimentos de aproximadamente R$ 15 milhões, os donos do San Satri querem construir uma rede de assistência à saúde dos animais e chegar a um faturamento de R$ 25 milhões em 2027.

Um dos passos dessa estratégia é a abertura do segundo hospital veterinário do grupo em Florianópolis, no bairro Capoeiras.

Com cerca de 600 metros quadrados e funcionamento 24 horas, a unidade foi projetada para realizar desde atendimentos de rotina até cirurgias e procedimentos de alta complexidade.

Mas abrir hospitais é apenas uma parte do negócio.

"Estamos construindo um negócio que vai além da operação de hospitais veterinários. A proposta é integrar diferentes serviços de saúde animal em uma mesma estrutura, com tecnologia, eficiência operacional e capacidade de expansão", afirma Gomes, sócio do Grupo San Satri. Marcelo Coffani e Paulo Henrique Gomes, sócios da San Satri: “Nossa ambição é construir o melhor ecossistema para pets da América Latina” (San Satri /Divulgação)

Da publicidade ao mercado pet: como a sogra inspirou um novo negócio

A entrada de Coffani no mercado pet aconteceu quase por acaso. O empresário assumiu o desafio de recuperar a clínica veterinária da sogra, em São Paulo, e, durante o processo de reestruturação do negócio, identificou o potencial de crescimento do setor.

O que começou como uma iniciativa para ajudar a família se transformou em uma nova oportunidade de empreender.

A experiência serviu de base para a criação do San Satri, em 2023, em Florianópolis, que segue em expansão.

O primeiro salto do negócio começou com a ampliação desse primeiro hospital veterinário. Em outubro deste ano, os empresários deram mais um passo na estratégia de crescimento com a inauguração do segundo hospital veterinário, no bairro Capoeiras, também na capital catarinense.

Com cerca de 600 metros quadrados, a nova unidade conta com leitos de UTI, ventilação mecânica, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, raio-X e ultrassonografia. Para uma segunda etapa, estão previstas a instalação de um tomógrafo e a criação de uma ala especializada em fisioterapia.

Com os dois hospitais em funcionamento 24 horas e mais de 100 funcionários, o próximo passo do grupo é ampliar sua presença na cidade com três clínicas veterinárias de proximidade e o lançamento de um plano de saúde próprio para pets.

“Nossa ambição é construir o melhor ecossistema para pets da América Latina”, diz Gomes.

Um mercado bilionário que vai além da ração e do banho e tosa

A alimentação dos animais ainda é o principal negócio da indústria pet brasileira, com uma projeção de faturamento de R$ 42,9 bilhões em 2026 — mais da metade de toda a receita do setor. Mas os donos do San Satri enxergam uma oportunidade em outra frente: a longevidade dos animais de estimação.

Se antes boa parte dos gastos com os pets estava concentrada na alimentação, no banho e na vacinação, hoje os tutores também desembolsam dinheiro com exames de imagem, internações, cirurgias e tratamentos especializados.

Quanto mais os animais vivem, maior também tende a ser a necessidade de cuidados médicos ao longo da vida.

É nesse ponto que os planos de saúde entram na estratégia dos empresários.

O projeto de expansão do San Satri contempla quatro frentes de negócio:

Dois hospitais veterinários de alta complexidade;

Três clínicas veterinárias de proximidade;

Um plano de saúde para pets;

Tecnologia própria para integrar as operações.

A ideia é que as clínicas funcionem como portas de entrada para consultas, exames e atendimentos preventivos, enquanto os hospitais concentrem os procedimentos mais complexos.

Já os planos de saúde, que terão mensalidades que variam de R$ 89,90 a R$ 279,90, podem ajudar a diluir os gastos médicos dos tutores e, do ponto de vista dos negócios, gerar receita recorrente para a companhia.

"O nosso objetivo não é simplesmente abrir novas unidades. Queremos desenvolver um modelo de assistência veterinária que possa crescer de forma estruturada, preservando a qualidade do atendimento e conectando hospitais, clínicas e profissionais", diz Coffani, fundador e sócio do San Satri.

Hospital San Satri, em Santa Catarina. Grupo inaugura a segunda unidade no estado (San Satri/Divulgação)

A aposta de R$ 15 milhões para faturar R$ 25 milhões

A construção dessa rede, no entanto, exige investimentos que vão além da abertura de hospitais.

Assim como acontece na medicina humana, a operação de um plano de saúde precisa equilibrar o valor das mensalidades com a frequência de utilização dos serviços e os custos dos procedimentos médicos.

Para o San Satri, ter uma rede própria de hospitais e clínicas pode ajudar nessa conta.

Além da receita gerada por consultas, exames e cirurgias, a empresa pretende incorporar ao negócio o dinheiro que entra todos os meses com as assinaturas dos planos de saúde.

A expectativa é que as diferentes operações contribuam para que o grupo alcance os R$ 25 milhões em faturamento em 2027.

Por enquanto, os investimentos estão concentrados em Florianópolis. A partir de 2028, os empresários pretendem avançar para outras regiões do Brasil, como São Paulo.

"O nosso objetivo não é simplesmente abrir novas unidades. Queremos desenvolver um modelo de assistência veterinária que possa crescer de forma estruturada, preservando a qualidade do atendimento e conectando hospitais, clínicas e profissionais. Santa Catarina será a base para consolidar esse formato antes de avançarmos para outros mercados", afirma Coffani.

O que começou como uma iniciativa para recuperar a clínica veterinária da sogra tem potencial para ganhar escala nacional. E se tornar um negócio bom pra cachorro - e para outros animais.