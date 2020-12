Ansiedade e depressão são doenças cada vez mais comuns — e que têm impacto direto no ambiente corporativo. Com a pandemia e todas as suas consequências, inclusive no modo de trabalhar, os brasileiros passaram a valorizar ainda mais a saúde mental: uma pesquisa conduzida pela Mastercard em novembro deste ano mostra que 62% passaram a se preocupar mais com o tema e 58% acreditam que cuidar da própria saúde se tornou essencial. Trazendo a discussão para o ambiente organizacional, entretanto, é possível perceber que a experiência recente com o tema ainda não conseguiu desconstruir de forma completa o seu status de “tabu”.

Para combater essa realidade, a EXAME Experience reunirá lideranças nacionais e internacionais no Summit de Saúde Mental nas Organizações, evento virtual que começa nesta terça-feira, 8, com a intenção de falar abertamente a respeito de tópicos como autocuidado, autoconhecimento e empatia, dentro e fora das empresas.

O início dessa jornada pode ser acompanhado na página do YouTube da EXAME, com a sessão intitulada Saúde e Bem-estar: vantagem competitiva no mundo contemporâneo, que terá a participação do britânico Geoff MacDonald, fundador da ONG Minds at Work e um dos principais gurus do tema saúde mental no mundo, numa conversa mediada pelo CEO da EXAME, Pedro Thompson.

“Por meio da EXAME Experience, temos a missão de discutir temas cada vez mais atuais e necessários para a sociedade. Em um mundo que vive uma pandemia, saúde mental tornou-se mais do que um tabu a ser superado, é uma agenda da Exame junto às corporações brasileiras”, afirma Pedro Thompson, CEO da EXAME.

O Summit de Saúde Mental nas Organizações é uma parceria entre EXAME, Cia de Talentos, Hospital Albert Einstein e a consultoria GetAhead. O evento ocorre de terça (8) a quinta-feira (10), das 8h30 às 20h na página de YouTube da EXAME.

Acompanhe abaixo a sessão de abertura do Summit de Saúde Mental nas Organizações (e, logo abaixo, veja a agenda completa dos três dias de evento):

Veja a programação:

DIA 08/12

08H30 ÀS 09H30

SAÚDE E BEM-ESTAR: VANTAGEM COMPETITIVA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Pedro Thompson (CEO EXAME) e Geoff McDonald (Co-fundador da ONG Minds at Work e ex-Unilever)

18H00 ÀS 19H00

SAÚDE MENTAL: POR QUE A HORA É AGORA?

Sidney Klajner (Presidente do Hospital Albert Einsten)

19H00 ÀS 20H00

SAÚDE MENTAL EM SINERGIA COM OUTRAS PAUTAS, CULTURAS, GESTÃO DA MUDANÇA E DIVERSIDADE

Betina Lackner (Diretora de RH da Johnson & Johnson), Nélio Bilate (CEO da NBheart) e Francine Graci (Diretora de Career Experience do Twitter LATAM)

DIA 09/12

8H30 ÀS 9H30

O CICLO VIRTUOSO: REDUÇÃO DE PRECONCEITO & ESTIGMA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Sarah Evans Lacko (Pesquisadora da London School of Economics) e Rodrigo Bressan (Psiquiatra, professor e fundador do instituto Ame Sua Mente)

18H00 ÀS 19H00

ESTRESSE E BURNOUT: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Pedro Pan (Psiquiatra e pós-doutor pela Unifesp), Marco Kheirallah (sócio-diretor da SIP Capital) e Glaucimar Peticov (Diretora Executiva do Bradesco)

19H00 ÀS 20H00

O PAPEL DO LÍDER COMO PROMOTOR DA SAÚDE MENTAL

Paulo Kakinoff (Presidente da Gol), Ana Paula Bogus (Global Head of Business da Rappi), Elieser Silva (Diretor superintendente de medicina diagnóstica e ambulatorial do Hospital Albert Einstein) e Caito Maia (CEO da Chilli Beans)

DIA 10/12

9H00 ÀS 10H00

TRIAGEM EMOCIONAL: UMA FERRAMENTA PARA OS PRIMEIROS SINAIS DE ESTRESSE

Claire Finch (Client Director do Kets de Vries Institute), Caroline Rook (Associada do Kets de Vries Institute e professora da Henley Business School, UK) e Thomas Hellwig (Associada do Kets de Vries Institute e professor adjunto do Insead França)

17H00 ÀS 18H00

COMO CONSTRUIR UM BUSINESS CASE PARA INVESTIR EM SAÚDE MENTAL NA SUA ORGANIZAÇÃO

Raquel Conceição (Diretora de saúde corporativa do Hospital Albert Einstein) e Maria Susana de Souza (Vice-presidente de RH da Raiadrogasil)

18H00 ÀS 19H00

IMPACTOS POSITIVOS E DESAFIOS DE ENDEREÇAR SAÚDE MENTAL NAS ORGANIZAÇÕES

Luciana Paganato (Vice-presidente de RH da Unilever), Mariana Holanda (Diretora de Saúde Mental da Ambev) e Moisés Marques (Diretor de RH da Novo Nordisk)

19H00 ÀS 20H00

GERAÇÃO Z: SAÚDE MENTAL E FUTURO DO TRABALHO

