Sua marca está caindo nessas 5 armadilhas de conteúdo “da moda”?

O desejo por alcance, curtidas e comentários pode transformar a criação de conteúdo em algo sem estratégia, feito de forma apressada. Nisso, muitas marcas caem em armadilhas disfarçadas de “boas práticas” quando, na verdade, estão trocando consistência por cliques momentâneos.

A seguir, confira os cinco erros mais comuns e perigosos dessa lógica.

1. Apostar só em tendências e esquecer do propósito

Usar um conteúdo tendência pode, sim, gerar visibilidade. Mas quando a marca não estabelece uma conexão real com seu posicionamento, o público pode parar de consumir suas publicações.

O conteúdo pode até viralizar, mas não fideliza. Isso porque não ele não vai estar comunicando valor, apenas entretenimento raso. É preciso se perguntar: esse conteúdo tendência tem a ver com a minha mensagem? Vai ajudar a construir reconhecimento ou só entregar números vazios?

2. Usar gatilhos demais ou exagerar no CTA

Frases como “comenta aqui!”, “compartilha com um amigo!” ou “salva pra ver depois!” funcionam, mas até certo ponto. Quando são usadas de forma mecânica e sem contexto, passam a impressão de desespero por engajamento.

3. Focar no algoritmo, não na audiência

Criar pensando no algoritmo não é errado, mas precisa vir depois de entender quem é sua audiência, do que ela gosta, o que espera da marca e como interage com o conteúdo.

Ignorar isso e produzir só para “entregar bem” vira uma aposta de curto prazo. O algoritmo muda, mas a confiança do público se constrói (e se perde) com o tempo.

4. Sacrificar contexto por estética

Design bonito, vídeos rápidos, frases de efeito: tudo isso atrai o olhar. Mas, sem contexto, esses elementos isolados confundem mais do que engajam.

Muitas marcas investem em carrosséis e reels visualmente impactantes, mas esquecem de dar clareza à mensagem, criando um conteúdo que chama atenção, mas não deixa lembrança, muito menos conversão.

5. Copiar o que funcionou para os outros

“Se deu certo pra a marca [X], vai dar pra mim.” Esse raciocínio costuma falhar, porque ignora o principal diferencial do conteúdo: a autenticidade. Cada marca tem uma voz, uma história, uma comunidade.

Repetir formatos ou fórmulas sem adaptação apaga isso. Em vez de tentar replicar, o foco deve estar em entender o porquê aquilo funcionou e como traduzir o aprendizado para o seu contexto.

