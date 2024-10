Adriana Barbosa leva Feira Preta para os EUA

Referência máxima em afroempreendedorismo no Brasil, Adriana Barbosa, diretora-executiva do Preta Hub e fundadora da Feira Preta, se prepara para internacionalizar o evento, que já é o maior festival de cultura negra e economia criativa da América Latina.

Iniciativa pioneira no fomento a negócios criados pela população negra, a Feira Preta, que neste ano chegou à 22º edição, movimentou só em 2024 mais de R$ 7,7 milhões, reunindo cerca de 150 empreendedores, cuja comercialização de produtos e serviços atingiu um volume de quase R$1,4 milhão.

Na última semana, a executiva realizou um encontro para investidores norte-americanos em Nova Iorque para apresentar o ecossistema movimentado pela Feira Preta e o plano de atuação nos Estados Unidos, com foco em fortalecimento econômico, social e cultural.

Na ocasião, Adriana recebeu representantes da Pivotal Ventures, incubadora e braço de investimento de alto impacto da Melinda French Gates Company, Global Citizen, Ford Foundation, Spotify e The Africa Diaspora Festival, entre outros. O evento ainda teve como co anfitriões, o empreendedor social Bobby Jones, da Conspiracy of Love, e a jornalista Cori Murray, editora premida por sua obertura em veículos como Essence, InStyle, Women's Health e EBONY.



Destaque internacional como case de impacto

A Feira Preta também foi um dos cases de impacto selecionados pela Clinton Foundation, para a agenda do Clinton Global Initiative (CGI), encontro anual da comunidade fomentada pela ONG fundada por Bill Clinton após deixar a presidência dos Estados Unidos.

Em quase duas décadas de existência, a CGI reúne líderes empresariais, governamentais e da sociedade civil que se dedicam a pensar e implementar soluções para grandes problemas mundiais. Os eventos anuais da Clinton Foundation visam conectar projetos que entregam impacto social, ambiental e econômico concretos a potenciais doadores - de verbas e conhecimento -, num modelo de cooperação.

"A Feira Preta é uma tecnologia social que nasceu no Brasil, mas com capacidade de ressonância em qualquer parte do mundo", explica Adriana Barbosa. "A internacionalização é um passo essencial para ampliar nosso impacto e criar novas oportunidades para empreendedores negros globalmente",completa a executiva.