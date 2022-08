Vagas de trabalho em Automação e Mecatrônica devem crescer 46,9% até 2025

As vagas de trabalho nas áreas de Automação e Mecatrônica devem crescer 46,9% até 2025. A projeção é do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo do Observatório Nacional da Indústria, cujo objetivo é projetar o emprego em um horizonte de quatro anos, identificar a demanda por trabalhadores e orientar a formação profissional de base industrial no País.

O levantamento mostra que outros setores em expansão são Meio Ambiente, que deve apresentar crescimento nas vagas de trabalho de 16% até 2025; Refrigeração e Climatização, com alta de 12,3% no mesmo período; e Logística e Transporte, com aumento de 9,1%.

"Há um pacote de novas soluções tecnológicas e de logística que estão impulsionando a atividade econômica e criando oportunidades de emprego. Tecnologias como internet das coisas, big data, inteligência artificial, manufatura aditiva criam necessidades no chão de fábrica, que demandam novas competências dos profissionais", ressalta o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi.

O estudo aponta que a área de Logística e Transportes deverá ter o maior volume de vagas em 2025 (2,09 milhões) e saldo de emprego — a projeção é de criação de 175 mil novas vagas entre 2022 e 2025.

A CNI destaca que, apesar de empregar menos trabalhadores, "as áreas de Automação e Meio Ambiente têm altas taxas de crescimento em razão da adoção das novas tecnologias, muitas delas associadas à indústria 4.0, e a expansão dos conceitos da economia circular, principalmente no que diz respeito à difusão de tecnologias de reciclagem e reaproveitamento de resíduos".

