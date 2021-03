Startups têm mais de 100 vagas abertas; veja como concorrer

A startup Hilab, de Curitiba, e outras que fazem parte da Wayra, hub de inovação da Vivo, estão com mais de 135 vagas abertas. A maior parte das vagas é para o setor de tecnologia, que está em alta no país.

Hilab

Na Hilab, que atua na área de medicina diagnóstica, o foco está na área de vendas. São 80 oportunidades apenas neste setor. As outras oportunidades são para as áreas de logística, fábrica, tecnologia, RH, vendas e laboratório.

Outras oportunidades são para laboratório, customer, RH, tecnologia e logística. Para os interessados, basta acessar e se cadastrar no site https://hilab.gupy.io/

Ativa Soluções

Atuando no mercado de gerenciamento remoto de dados, a startup Ativa Soluções abriu vagas para analista de software, analista de automação industrial e técnico em eletrônica, todas em regime presencial. Para se candidatar, o profissional interessado pode acessar este link ou mandar o currículo para adm@ativasolucoes.com.br

Netshow.me

A Netshow.me oferece soluções profissionais de vídeo e transmissões ao vivo para empresas e produtores de conteúdo. A startup está com 10 vagas abertas, todas no modelo remoto. As oportunidades são para profissionais da área de TI ( Desenvolvedor PhD, App Developer Senior, Product Owner Senior, Quality Assurance Pleno), além de representantes comerciais e vendas. Para mais informações, acessar este link.

Iupay

Startup que viabiliza a melhor experiência de pagamentos para pagadores e emissores, a Iupay está com uma vaga para Senior Software Engineer. A empresa busca um candidato formado em Engenharia da Computação, Ciência da Computação ou áreas correlatas.

O profissional irá desenvolver micro serviços e jobs de backend de larga escala para servir de suporte para o novo sistema de pagamentos digitais do Brasil. Para se inscrever, enviar o currículo para: vagas@iupay.com.br

Econodata

A Econodata é uma plataforma assertiva de dados de prospecção B2B com foco em gerar mais oportunidades de vendas de empresas ativas. A startup abriu vagas home office com salários acima do mercado, para posições em Pré-Vendas (SDRs e BDRs), TI (Tech Lead, Data Engineer, Full Stack Developer, Developer - estágio) e Customer Success. Para mais informações, acessar este link.

Cinnecta

A Cinnecta, startup que usa tecnologia para entender o comportamento do consumidor e criar insights que guiem as decisões dos clientes está com 3 vagas abertas. Todas são modelos home office durante a pandemia, mas após esse período os profissionais estarão alocados em Belo Horizonte. As áreas são: Analista de Marketing, Designer UX|UI, Desenvolvedor. Os interessados devem enviar um email com o currículo e o título da vaga para ojobs@cinnecta.com

RankMyAPP

A startup RankMyApp, que trabalha com estratégia de mobile marketing, está com 10 vagas abertas, são elas Account Manager, Account Manager Júnior (Performance),Analista de Customer Success (Pleno),Analista de Mídia Paga,Assistente Comercial (SDR), Desenvolvedor(a) Full-Stack,Pleno/Sênior (Remoto), DevOps Junior,Gerente de Processos e Melhoria Contínua,Supervisor de Parcerias Internacionais (Canais Afiliados) e UX/UI Designer - Remoto. Para mais informações acesse: http://rankmyapp.gupy.io/

OmniJus (1 vaga)

A OmniJus , legaltech que funciona como um marketplace jurídico, abriu uma vaga presencial com cargo de analista de sustentação PI (Infraestrutura) com média salarial de R﹩ 4 mil. Para se inscrever acesse: ti@omnijus.com.br

Gran Cursos Online

A startuo de educação Gran Cursos Online anunciou que está em busca de novos talentos em tecnologia. Com 14 vagas abertas, a empresa iniciou o processo de contratações oferecendo oportunidades para os seguintes cargos.

As inscrições, que ficarão abertas até o preenchimento das vagas, devem ser feitas por esta plataforma.