Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Startup que vende tênis como ações chega a US$ 3,8 bi com modelo financeiro sólido

Fundador da StockX explica como criou uma operação global com nove dígitos em receita anual recorrente

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11h08.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Em 2015, Chris Kaufman cofundou a StockX com uma proposta incomum: criar um "mercado de ações" para produtos como tênis, roupas streetwear, eletrônicos e itens colecionáveis. Desde o início, a startup operou com geração de receita e escalou rapidamente até atingir uma avaliação de US$ 3,8 bilhões e mais de 30 milhões de usuários.

Inspirada pelo funcionamento do mercado financeiro, a StockX nasceu com um modelo de precificação dinâmica baseado em oferta e demanda, muito semelhante ao de uma bolsa de valores. A ideia de aplicar lógica de trading a produtos físicos permitiu criar um sistema escalável e transparente, atraente tanto para consumidores quanto para investidores.

Mas o que diferencia a trajetória da StockX não é apenas o modelo de negócio. Foi a estrutura financeira montada desde o primeiro dia que viabilizou a rápida escalada da empresa. Segundo Kaufman, a startup gerava receita desde o início, o que possibilitou estabilidade, poder de reinvestimento e atração de capital em condições vantajosas ao longo do crescimento. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Receita recorrente como base para valor de mercado bilionário

Kaufman afirma que, com o tempo, a receita anual na casa dos nove dígitos se tornou “a norma” para a empresa. Em um ambiente de startups frequentemente pressionadas por lucros futuros e crescimento acelerado, a StockX se destacou ao construir uma base financeira sólida desde o início, evitando a armadilha do crescimento sem sustentabilidade.

Esse desempenho consistente foi crucial para atingir o valor de mercado de US$ 3,8 bilhões. Mais do que números, o caso da StockX mostra como a governança financeira e a geração de caixa impactam diretamente no valor percebido pelo mercado, e nas condições de negociação com fundos, investidores e possíveis aquisições.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Estrutura de capital e liderança estratégica

Kaufman ocupou o cargo de diretor criativo durante os anos mais intensos de crescimento. Mas sua atuação foi além do branding: ele ajudou a construir uma cultura organizacional voltada à eficiência e à disciplina financeira, elementos centrais para a estrutura de capital da StockX.

Com o negócio em plena maturidade, Kaufman se afastou da operação e passou a atuar como investidor e conselheiro em startups lideradas por mulheres e minorias, além de lançar o livro Empathy at Work.

Sua nova fase mantém o foco em gestão estratégica e responsabilidade na condução de empresas em estágio inicial, com forte atenção à estruturação financeira desde os primeiros passos.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

Aos 20 e poucos, criaram a empresa com US$ 450 — e bateram US$ 250 milhões em vendas

O segredo para se destacar com IA é ter uma alta inteligência emocional — você tem essa habilidade?

Empresas apostam em IA — mas os líderes de verdade investem em inteligência emocional; veja o motivo

5 atitudes que sabotam sua imagem no trabalho, segundo uma especialista em etiqueta corporativa

Mais na Exame

Economia

Corridas por aplicativo registram maior alta de preços de 2025

Casual

Globo de Ouro: além de Wagner Moura, quais brasileiros já foram indicados?

Pop

BBB 26: onde fica a 'Casa de Vidro' de Salvador?

ESG

Qual estado tem mais usinas hidrelétricas no Brasil?