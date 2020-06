Stanford abre programa de graça e para todos sobre soluções pós-covid

Quem vai ajudar a construir o novo normal após a pandemia do coronavírus? Para a Universidade Stanford, é melhor dar oportunidade para que todos testem suas ideias agora.

A Stanford Graduate School of Business (GSB) abre hoje as inscrições para um programa de aceleração de ideias de 8 semanas, o Stanford Rebuild – e qualquer pessoa do mundo com mais de 13 anos pode se inscrever.

Assim, estudantes, empreendedores, profissionais e lideranças de todo o mundo podem focar suas mentes para pensar nos desafios que a covid-19 trouxe e trazer novas soluções concretas para a criação do “novo normal”.

O programa usa a plataforma online da universidade e recursos do centro de estudos de empreendedorismo, colaborando com outras escolas e grupos da instituição. O currículo utilizado trará ferramentas para transformar as ideias em negócios viáveis.

“Parte da missão de Stanford é solucionar problemas do mundo. E queremos usar nossa plataforma para o desafio de reconstruir a economia mundial. E todos podem fazer parte disso: de estudantes no ensino fundamental a CEOs”, fala Stefanos Zenios, professor de Stanford.

O sprint de inovação começa já em junho. No dia 22 até o dia 26, especialistas e líderes nos temas centrais destacados pela universidade farão palestras para inspirar e aprofundar o conhecimento do contexto dos desafios.

“Você não precisa de um time, pode participar sozinho, mas esperamos criar uma comunidade global e ter como resultado iniciativas de sucesso saindo dessas oito semanas”, diz o professor.

A partir do dia 29 começam as semanas para desenvolver, testar e aprimorar as ideias, usando como guia o currículo oferecido pela instituição. Em setembro, haverá uma celebração e demonstração das principais soluções trazidas pelos participantes.

Para os interessados, os temas piorizados por Stanford para começar a pensar em ideias são quatro: reimaginar organizações, reforçar sistemas de saúde, revigorar o bem-estar e revitalizar a força de trabalho.

Confira mais sobre a iniciativa e as inscrições pelo site.

