Quer aprender como Bill Gates? Bilionário faz 4 recomendações

O bilionário Bill Gates é um grande advogado do aprendizado contínuo (lifelong learning) e isso não é uma novidade. Um de seus hábitos favoritos para aprender é o da leitura: o cofundador da Microsoft gasta cerca de uma hora de cada dia lendo e chega a finalizar 50 livros em um ano.

“Todo livro me ensina algo novo ou me ajuda a ver as coisas de maneira diferente. A leitura alimenta uma sensação de curiosidade sobre o mundo, que acho que me ajudou a avançar em minha carreira e no trabalho que faço agora com minha Fundação [Fundação Bill e Melinda Gates]”, disse em entrevista à revista Time.

Em outro artigo da mesma publicação, Gates destaca as ferramentas online que utiliza para adquirir conhecimento atualmente.

“Nunca houve um momento melhor para estar vivo, se você for curioso”, ele afirma sobre a facilidade com que é possível acessar informações hoje, por meio da tecnologia. Confira abaixo suas dicas.

4 ferramentas online para adquirir conhecimento que Bill Gates recomenda

#1 Khan Academy

A Khan Academy apresenta centenas de videoaulas instrutivas para estudantes de todas as idades, incluindo conteúdo especializado de organizações como a NASA, o Museu de Arte Moderna e o MIT.

“Seus vídeos são um tremendo recurso sobre tópicos que vão da aritmética básica a assuntos complicados, como engenharia elétrica”, diz Gates.

Tudo na plataforma é grátis. A missão da empresa é tornar a educação de ponta disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar.

#2 Code.org

À medida que a tecnologia avança, as habilidades de programação são cada vez mais demandadas e necessárias. Gates acredita que a programação é algo que praticamente todo mundo deveria tentar aprender, por isso indica a plataforma Code.org para aprender sobre o tema.

“Mesmo que você não use no seu dia a dia, a ciência da computação obriga a pensar abstratamente e a resolver problemas concretos”, diz ele.

#3 The Teaching Company (The Great Courses)

The Teaching Company oferece a gama de cursos The Great Courses, que é ministrada por professores de grandes faculdades e que se debruça sobre temas diversos: conta com formações sobre história antiga, desenho, oceanografia e fisiologia, por exemplo.

O cofundador da Microsoft destaca que sempre leva alguns desses cursos para assistir quando viaja.

#4 Big History Project

Big History é um curso online gratuito sobre estudos sociais, desenvolvido para ensinar aos alunos do ensino fundamental e médio sobre como as civilizações do estão conectadas na história do mundo. Ele indica o projeto, do qual é um investidor, para qualquer pessoa que deseje desenvolver o hábito de aprender continuamente.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.