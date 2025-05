Spotify da educação? Este empresário quer reinventar o ensino online – e vai usar IA para isso

No Brasil, o ensino online ainda carrega as marcas de um modelo passivo: vídeos longos, pouca interação e baixa retenção. Mas a ChatSkills nasceu para romper esse padrão.

Criada por Eduardo Strucchi, a plataforma usa inteligência artificial para entregar conhecimento como se fosse uma playlist – sob demanda, personalizada e aplicável em tempo real. “É um Spotify da educação”, exemplifica Strucchi.

A proposta atrai tanto o público individual – que baixa o aplicativo e acessa cursos gratuitos – quanto empresas, que podem montar playlists exclusivas para seus times, testar competências e acompanhar o progresso dos colaboradores em tempo real.

Com menos de dois meses no ar, a startup já atende gigantes como a SmartFit e quer ir além do formato tradicional de cursos.

Seu plano, segundo Strucchi, é ambicioso: transformar a aprendizagem digital em uma experiência ativa, imersiva e mensurável. “A gente não entrega só conteúdo. A gente ativa o conhecimento”, diz ele.

Um app, múltiplas IAs, infinitas trilhas

A experiência começa com uma pergunta: o que você faz no seu dia a dia? Com base na resposta, uma IA monta uma trilha personalizada com módulos que vão direto ao ponto. Cada micro aula tem início, meio e fim.

Pode ser lida, ouvida ou assistida – e, ao final, o usuário interage com um assistente virtual treinado especialmente para aquele conteúdo. É nessa camada que o aprendizado se fixa e se mede.

”A gente usa mais de oito inteligências diferentes para personalizar a experiência do aluno e gerar valor para as empresas”, diz Strucchi.

A estrutura do app permite mixar conteúdos como playlists. Um gestor de RH, por exemplo, pode montar uma sequência sobre recrutamento e compartilhar via WhatsApp.

Um professor, por sua vez, pode criar uma comunidade para seus alunos dentro da plataforma. Um colaborador pode gerar relatórios de evolução com base nas suas interações com os assistentes. Há infinitas possibilidades.

O modelo, híbrido, mira o mercado B2B e B2C ao mesmo tempo, com flexibilidade para se adaptar a contextos corporativos ou individuais.

“Nosso objetivo é transformar o ensino online em algo realmente aplicável, ativo, mensurável”

De um PDF ao produto: a virada no MBA

A ideia da ChatSkills surgiu no papel – literalmente. Eduardo, que já havia criado a ASAP, uma plataforma de educação corporativa, começou a esboçar novos roteiros de conteúdo com foco em competências profissionais.

Mas faltava estrutura, tecnologia e, principalmente, uma nova abordagem pedagógica.

Foi nesse momento que ele se matriculou no MBA Online em Inteligência Artificial da EXAME e Saint Paul. A decisão mudou o rumo do projeto.

“Aos poucos, o curso foi abrindo meu campo de visão. Eu entendi como funcionava o machine learning, comecei a fazer paralelos entre o aprendizado humano e o aprendizado das máquinas. Surgiram as primeiras ideias do produto com lógica AI-first, que nasceu a partir daquilo que a IA podia oferecer”, conta.

Ao longo do MBA, o que era apenas um PDF virou pitch. A estrutura do app ganhou forma. O conteúdo se conectou a aplicações reais. Vieram parcerias, testes e o início da produção com especialistas de mercado. “O MBA foi essencial”, reforça.

“O programa trouxe clareza, deu base técnica e inspirou a arquitetura do negócio. Todos os grandes insights surgiram durante o curso”, diz Eduardo.

Uma plataforma, muitas comunidades

Nos próximos anos, o plano de Eduardo é transformar a ChatSkills em uma plataforma comunitária de aprendizagem.

O objetivo é permitir que empresas, professores e grupos criem suas próprias áreas de conteúdo, com autonomia para convidar usuários, acompanhar interações e ativar o conhecimento gerado ali dentro.

“A IA não está só para personalizar. Ela pode ajudar a gerar inteligência organizacional. Cada interação vira dado. E esse dado pode ser analisado, devolvido como insight, reaproveitado como inovação”, explica.

Para Eduardo, o ensino online ficou anos atrás do presencial. Agora, com IA, tem a chance de ultrapassá-lo em possibilidades de análise, personalização e aplicabilidade.

“Nosso sonho é que o ensino online deixe de ser apenas uma entrega de conteúdo e passe a ser uma construção ativa de conhecimento”, diz. “Se conseguimos fazer isso, mudamos o jogo.”

