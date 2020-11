S&P 500 tem só 32 mulheres como CEOs, mas lista deve crescer em breve

Apenas 6,4% das empresas listadas no índice americano S&P 500 têm uma mulher no comando. O índice engloba as 500 maiores empresas com capital aberto na bolsa de valores. Somadas, elas valem cerca de 30 trilhões de dólares.

Ao longo do tempo, 81 mulheres já estiveram no comando dessas corporações.

Debra Cafaro é a CEO que está há mais tempo no cargo. São 21 anos comandando a Ventas, empresa de investimento imobiliário especializada em propriedade e gestão de unidades de saúde nos Estados Unidos. Nenhuma outra mulher deste grupo ficou tanto tempo no comando de uma empresa como ela.

O segundo lugar desse ranking pertence à Susan Cameron, ex-CEO da Reynolds American, empresa do ramo de tabaco, que ficou 13 anos no comando, de 2004 a 2016.

Na lista atual, com as 32 mulheres, estão empresas como General Motors, comandada por Mary T. Barra, Oracle e Gap. A Oracle Corporation tem Safra A. Catz como líder e a Gap tem Sonia Syngal.

Além delas, a partir de fevereiro de 2021 mais duas mulheres irão tomar posse nos cargos máximos de liderança executiva: Jane Fraser, que será CEO do Citigroup, Inc e Karen S. Lynch, que assumirá o cargo de CEO da CVS Health.

