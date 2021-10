Startup abre mais de 200 vagas de trabalho híbrido ou remoto

A Sólides, startup de tecnologia para recursos humanos, está expandindo sua equipe e tem mais de 200 vagas abertas para as áreas de tecnologia, marketing, inside sales, gente & cultura, entre outras.

Diversas das posições são voltadas para perfis de liderança e senioridade técnica. E os profissionais poderão trabalhar no modelo híbrido ou totalmente remoto. Dessa forma, pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo podem se candidatar.

A startup oferece a pequenas e médias empresas uma plataforma única para processos de RH, como atração de talentos, desenvolvimento e performance, engajamento e retenção, benefícios e serviços financeiros.

Nesse ano, a empresa atingiu o marco de 10 mil clientes e mais de 3 milhões de vidas ativas na plataforma. Segundo Mônica Hauck, CEO e cofundadora da Sólides, a empresa dobrou de tamanho nos últimos dois anos e conseguiu manter o crescimento durante a pandemia.

“As empresas entendem cada vez mais a essencialidade da gestão de pessoas e o quanto a diversidade comportamental reduz custos, gera lucro e potencializa a eficiência. Para nós é uma honra e uma responsabilidade sermos reconhecidos como parte essencial do dia a dia dos nossos clientes. Com a ampliação do time, mais empresas em todo o Brasil vão poder vivenciar nosso DNA transformador”, diz.

As vagas estão disponíveis pelo site de carreiras da HRtech. O processo de seleção terá quatro etapas, incluindo entrevista online com o RH, análise de perfil comportamental, entrevistas técnicas e com lideranças e o teste cultural.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.