Segundo executiva, esse é o conselho de carreira número um para quem acabou de se formar

Ingressar no mercado de trabalho nunca foi tarefa simples — mas, para os recém-formados da Geração Z, o desafio ganhou novas camadas de complexidade.

É o que alerta Bonnie Hammer, ex-vice-presidente da NBCUniversal, em entrevista ao programa Squawk Box, da rede CNBC.

“O mundo mudou, a economia mudou, a forma como vemos o mercado de trabalho mudou e, francamente, a IA também o afetou”, afirmou a executiva.

A fala de Hammer não é apenas um retrato das mudanças estruturais no ambiente profissional.

É também um chamado direto aos jovens que estão iniciando suas carreiras: é hora de assumir o protagonismo e criar oportunidades — e não apenas esperar que elas batam à porta. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Mercado automatizado exige atitude prática

Segundo dados mencionados por Hammer, em março de 2025, a taxa de desemprego entre recém-formados foi de 5,8%, mais que o dobro da registrada entre todos os graduados universitários (2,7%).

O número evidencia um desalinhamento entre o que os jovens esperam e o que o mercado competitivo e automatizado realmente oferece.

Para a executiva, parte dessa frustração é resultado do modelo educacional que moldou essa geração.

"Nossa geração prejudicou essas crianças, porque criamos espaços seguros, notas máximas por esforço, troféus por simplesmente aparecer" afirma

Essa cultura, segundo ela, teria gerado a expectativa irreal de que um diploma garantiria automaticamente um bom emprego.

Hammer reforça que o cenário atual exige mais do que formação acadêmica.

"Eles precisam aproveitar todas as oportunidades que surgem. Precisam estar dispostos a conversar com amigos, aceitar empregos que não têm nada a ver com a suposta carreira que desejam seguir" aconselha

Proatividade e networking como diferenciais

Esse tipo de flexibilidade e coragem para sair do roteiro tradicional pode fazer toda a diferença.

Hammer compartilha a história do filho de um amigo que, após enviar 200 currículos sem resposta, dirigiu mais de 300 quilômetros para participar de um jantar informal com possíveis empregadores.

O resultado? Uma entrevista e, posteriormente, um emprego. “Aquela entrevista pessoal resultou em um emprego”, contou.

Com a ascensão da inteligência artificial nos processos de triagem de currículos, tornou-se ainda mais difícil o contato direto com recrutadores.

"Hoje, você pode nem ter a chance de falar com um ser humano até a fase final" alerta Hammer

O cenário valoriza cada vez mais os contatos pessoais e ações proativas.

Experiências não lineares abrem portas

Na contramão da espera passiva por uma “oportunidade ideal”, a abordagem sugerida por Hammer está alinhada ao que especialistas em empregabilidade defendem há anos: networking eficaz, exposição a diferentes experiências e capacidade de adaptação são tão valiosos quanto qualquer linha no currículo.

Além disso, a executiva destaca a importância de reconhecer o valor de experiências não lineares.

Um cargo fora da área de formação, um trabalho temporário ou um projeto voluntário podem ser mais eficazes do que dezenas de aplicações impessoais.

Esse novo mindset profissional, baseado em ação, autoconhecimento e coragem, é fundamental num cenário de alta concorrência e barreiras automatizadas.

Criar oportunidades significa sair do piloto automático e entender que a carreira é uma construção constante, feita de decisões ousadas e movimentos conscientes.

A mensagem de Hammer, embora firme, traz um fio de esperança: há espaço para quem se movimenta.

Saber se colocar — em eventos, conversas, redes e iniciativas práticas — pode ser o passo mais estratégico que um jovem profissional pode dar.

