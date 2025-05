Segredos que você precisa saber sobre como se tornar um CEO — ou apenas liderar um

Liderar uma empresa como CEO é uma missão que vai muito além da competência técnica ou da experiência acumulada.

A nomeação para o cargo mais alto da hierarquia organizacional representa, sobretudo, uma transformação de identidade.

Trata-se de uma travessia emocional, estratégica e psicológica, que envolve o fim de uma antiga versão de si mesmo.

Fracasso precoce e a raiz invisível

Mais da metade dos CEOs recém-nomeados fracassam nos primeiros 18 meses. Em parte, a culpa é atribuída a incompatibilidades culturais e metas desalinhadas.

Tome decisões com um líder de alta performance: esse treinamento da EXAME + Saint Paul vai ensinar como aprimorar habilidades de gestão e tornar-se um líder de alta performance nas empresas. Tudo isso por apenas R$ 37. Garanta uma vaga aqui

Mas há uma camada mais profunda: as transições provocam crises de identidade tanto no novo CEO quanto no restante da alta liderança.

Essa fase de instabilidade é o terreno fértil para inseguranças, especialmente quando o novo líder ainda tenta entender que tipo de CEO precisa — ou deve — ser.

Nesse cenário, o conselho deixa de ser apenas um fiscalizador e passa a ser um espelho da cultura da empresa, um guia e, sobretudo, um estabilizador psicológico.

Aprimore-se em liderança e gestão com as duas maiores referências em negócios do Brasil: EXAME e Saint Paul. Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em quatro aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você vai descobrir o que diferencia um líder de alta performance. Treinamento com certificado, por apenas R$ 37. Comece agora mesmo. Garanta sua vaga clicando aqui

O tripé do apoio efetivo

A atuação do conselho como parceiro estratégico e emocional se torna ainda mais crítica quando se considera a sensação de desequilíbrio de identidade enfrentada por CEOs em início de mandato.

A pressão para mostrar resultados, ao mesmo tempo em que se tenta descobrir qual o estilo de liderança mais adequado — transformador, conservador, empático, implacável —, torna esse início extremamente vulnerável.

Conselhos que reconhecem essa fragilidade e oferecem segurança psicológica criam as condições para o florescimento da liderança.

Esse tipo de apoio se dá em três frentes:

Alinhamento emocional e não apenas estratégico: o conselho precisa ter clareza sobre o tipo de liderança esperado.

e não apenas estratégico: o conselho precisa ter clareza sobre o tipo de liderança esperado. Espaço seguro para vulnerabilidade e aprendizado: o CEO precisa sentir que pode errar sem ser punido.

para vulnerabilidade e aprendizado: o CEO precisa sentir que pode errar sem ser punido. Conexão com o propósito pessoal: quando o porquê do líder se alinha aos objetivos da empresa, o engajamento se multiplica.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isso significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.