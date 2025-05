Ela fez carreira no mercado financeiro do zero. Veja conselhos que ela dá: ‘Ninguém cresce sozinho’

Pollianny Guriam não planejava uma carreira no mercado financeiro. Recém-formada, em 2005, decidiu consultar o tradicional guia da EXAME com as melhores empresas para trabalhar. “Fui me inscrevendo nas que mais me chamaram atenção”, lembra ela.

“Uma delas foi o Banco Itaú. Um tempo depois, me chamaram para um processo seletivo”, conta. Foi assim que Pollianny entrou no banco e começou sua jornada no mercado financeiro.

Vinte anos depois, Pollianny é Client Advisor no UBS, empresa global, com sede em Zurique, na Suíça, que presta serviços financeiros a pessoas físicas, empresas e instituições. Uma carreira construída passo a passo, com transições estratégicas, aprendizados contínuos e uma crença inabalável em planejamento de longo prazo.

Uma jornada construída passo a passo

O primeiro cargo foi no varejo do Itaú. Ali, aprendeu os fundamentos do mercado, desenvolveu disciplina e começou a se interessar pelos investimentos. “Sempre gostei de entender como tomar boas decisões financeiras”, revela a executiva. Ainda no Itaú, migrou do varejo para o private banking, setor do banco voltado para clientes de alta renda.

Anos depois, foi para o JP Morgan, onde teve contato com um ambiente mais técnico e global. “Fui para um mundo totalmente diferente. Tive acesso a uma estrutura internacional robusta”, lembra. A mudança seguinte foi para o Credit Suisse. “Foi uma escola. Tive minha primeira carteira de clientes e um aprendizado intenso”, diz. Desde 2021, está no UBS. “Foi uma continuidade do processo”, explica.

Todas essas movimentações exigiram coragem, esforço e um olhar cuidadoso para o futuro. “Sempre pensei na minha carreira com foco de longo prazo. Cada escolha demandou planejamento e contribuiu para minha formação”, diz Pollianny.

Brilho nos olhos – mesmo depois de vinte anos

Vinte anos depois de começar no mercado financeiro, Pollianny ainda chega ao trabalho com brilho nos olhos. O que mais a encanta no trabalho é o desafio intelectual constante – e, principalmente, a oportunidade de aprender com os próprios clientes.

“O mercado muda o tempo todo. Para acompanhar, precisamos estar atentos a tudo: economia, política, tendências globais”, diz. Mas não é só isso. É também o tipo de conversa que ela tem – e com quem ela tem. “Tenho o privilégio de atender pessoas que tomam decisões estratégicas, lideram grandes empresas e constroem legados. As conversas são ricas, profundas e me ensinam muito. Cresço a cada interação.”

Para ela, estar no mercado financeiro não é apenas sobre números. É sobre ouvir, orientar, estar presente. “Ajudamos famílias a tomar decisões importantes, como sucessão patrimonial ou internacionalização de ativos. Esses momentos exigem escuta atenta e responsabilidade.”

De volta à sala de aula

Em 2023, Pollianny ingressou no ABP-W (Advanced Board Program for Women), um programa da EXAME e Saint Paul voltado à formação de conselheiras. “Namorava esse curso há anos, mas só me senti pronta agora”, revela.

A experiência marcou seu retorno à sala de aula após mais de uma década. “Foi um choque de realidade. O nível de discussão é altíssimo. Presencialmente, você se depara com opiniões muito diferentes das suas — é riquíssimo”, reforça.

O programa conta com uma comunidade de mais de 400 executivas e um módulo internacional. Pollianny participou da imersão em Melbourne, na Austrália. “Foi uma experiência intensa e transformadora. Estudar temas como inteligência artificial, governança e dados ampliou meu olhar para o futuro”, explica.

Na Austrália, Pollianny viveu uma imersão transformadora (Arquivo Pessoal)

O networking também se destacou. “Mas, no centro de tudo, continua o mesmo fator essencial: as pessoas”, pondera. “A conexão entre as mulheres do grupo é a prova viva de que, mesmo em um mundo cada vez mais digital, são as relações humanas que movem as grandes decisões”, explica.

"Fiz amizades que vou levar para a vida. A seleção de alunas é incrível. São mulheres fortes, com trajetórias que abriram caminhos antes de mim. Estar ao lado delas é um privilégio" Pollianny Guriam, executiva com vinte anos de mercado financeiro

Carreira não se faz sozinha – nem de um dia para o outro

Ao longo de duas décadas no mercado financeiro, Pollianny reuniu aprendizados valiosos – e compartilha, a seguir, os conselhos que mais marcaram sua trajetória.

Consistência constroi confiança

“Não se constroi nada da noite para o dia”, diz Pollianny. Para ela, o valor de uma carreira está nos detalhes: cumprir prazos, ouvir com atenção, entregar com excelência – todos os dias. É assim que se conquista confiança.

Crescimento não é solitário

Ao longo da jornada, mentores e colegas foram essenciais. Hoje, ela retribui. “Ninguém cresce sozinho”, reforça.

Adaptar sem perder a essência

O mercado muda o tempo todo. “Clientes, ciclos, tudo é dinâmico. Você precisa acompanhar sem se desconectar de quem você é”, recomenda. Escuta, presença e flexibilidade viraram ferramentas estratégicas.

Aprender antes de liderar

Mesmo as tarefas mais simples foram essenciais. “Isso me deu musculatura. Hoje, consigo conversar com profundidade com clientes dos mais variados níveis de sofisticação”, garante.

E, às mulheres, um conselho direto

“Não espere estar 100% pronta”, indica. Segundo Pollianny, o aprendizado vem com o passo adiante. “A curva não é linear. Mas, no longo prazo é ascendente.”

O legado de quem aposta no longo prazo

Uma escolha aparentemente simples – consultar um guia da EXAME – levou Pollianny a uma carreira de duas décadas em grandes instituições financeiras. Hoje, aos 43 anos, segue com os olhos voltados para o futuro.

"Não sei exatamente qual será meu próximo passo, mas estou pronta. Tenho muito a contribuir" Pollianny Guriam, executiva com vinte anos de mercado financeiro

Com uma trajetória construída por mérito e dedicação, Pollianny deixa um recado claro: “Dê o primeiro passo. Crie oportunidades. Os resultados vêm – no longo prazo.”

