Santander oferece 175 bolsas de estudo integrais para mulheres

O Becas Santander é um dos maiores programas de bolsas de estudo e auxílio financeiro do mundo voltado para alunos internacionais. Para brasileiros, periodicamente, ele abre oportunidades para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, além de cursos de média e curta duração, presenciais e online.

Em fevereiro, o programa acaba de abrir inscrições para 175 bolsas integrais em cursos de liderança e gestão voltados para mulheres.

As oportunidades são divididas em 2 programas, o W50 Leadership 2022, que inclui um intercâmbio de uma semana em Londres, e o Emerging Leaders 2022, que oferece uma formação online de 7 semanas.

Em ambas as bolsas, todas as mulheres que queiram participar devem ser residentes de 13 países: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, EUA, Espanha, México, Portugal, Polônia, Uruguai, Peru e Reino Unido.

A seguir, reunimos as oportunidades do Becas Santander que estão com inscrições abertas. As oportunidades estão elencadas de acordo com a data limite para inscrição.

Intercâmbio em Londres: Santander Mulheres – W50 Leadership 2022

O programa de bolsas do Santander acaba de abrir as inscrições para a 12ª edição do programam W50 Leadership 2022, que oferece uma formação intensiva para mulheres que ocupam cargos de alta gestão em empresas de todos os setores.

Ao todo, serão oferecidas 50 vagas para um programa de intercâmbio em Londres, com foco em desenvolvimento de liderança.

O programa tem duração de uma semana e conta com palestras interativas, coaching individual e discussões imersivas.

As bolsas cobrem todos os custos do programa e incluem a estadia em Londres durante o período das aulas. Para participar, é necessário comprovar proficiência em inglês equivalente ao nível C1 ou superior.

Interessadas em participar devem se inscrever através deste link (disponível aqui) até o dia 15 de março.

Online: Santander Mulheres – Emerging Leaders 2022

O segundo programa de bolsas voltado para mulheres com inscrições abertas é o Emerging Leaders 2022, que tem duração de sete semanas e será realizado 100% online. Para a edição deste ano, serão oferecidas 125 vagas para mulheres que ocupem cargos de gerência e querem progredir na carreira.

As aulas do programa são divididas em 7 módulos assíncronos que serão lançados semanalmente, e abordarão desenvolvimento de habilidades de negociação sobre conceitos essenciais de liderança, estratégias, princípios, novas tendências e táticas.

Para participar, é necessário comprovar proficiência em inglês equivalente ao nível C1 ou superior.

Interessadas em participar, devem se inscrever através deste link (disponível aqui) até o dia 6 de abril.