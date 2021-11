Sambatech vai abrir 200 vagas e procura candidatos de qualquer país

A Sambatech, edtech de soluções para instituições de ensino e corporações, anunciou nesta quinta-feira, 4, que planeja abrir 200 vagas de emprego até o final de 2021.

Com o modelo de trabalho remoto, a empresa procura por candidatos em qualquer país para reforçar sua equipe de tecnologia.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

As oportunidades serão para todos os níveis de senioridade. Alguns cargos em destaque são:

Engenheiro de Software

Desenvolvedor Front e Backend

UX

Segurança da Informação

Analista de testes

As vagas fazem parte da estratégia de crescimento da empresa. No primeiro semestre de 2021, a edtech registrou um aumento de 269% em vendas. Já a Samba Digital, braço especializado em transformação digital, teve um aumento de 650% na quantidade de clientes.

Segundo Mateus Magno, Co-CEO da Sambatech e Samba Digital, os planos de crescimento vêm acompanhados de uma atuação com as lideranças para criar um ambiente mais inclusivo e diverso.

“Acreditamos que é apenas com a cultivação de um ambiente variado com pessoas de lugares, origens e pensamentos diferentes, que podemos de fato ter as melhores ideias e criar produtos mais criativos e efetivos”, diz.

O objetivo da empresa é dobrar o número de colaboradores em 2022. E as contratações devem acontecer até o final do primeiro trimestre de 2022. Confira as vagas conforme elas forem publicadas no site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.