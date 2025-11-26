Quer trabalhar com IA? O CEO da OpenAI disse que este é o momento mais decisivo para começar

O executivo Sam Altman voltou a afirmar que a inteligência artificial é a grande fronteira tecnológica do nosso tempo e que não haverá momento mais promissor para entrar nesse campo do que agora. Em entrevistas recentes, o CEO da OpenAI descreveu esta fase como “um período de alta alavancagem” para quem deseja construir carreira em computação e reforçou que o avanço da IA deve remodelar tanto o mercado de trabalho quanto o ensino tradicional, segundo a Business Insider.

Em conversa com o professor Dan Boneh, de Stanford, Altman afirmou que a IA não é apenas o setor mais aquecido, mas a tecnologia que deve definir toda uma geração.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Ele lembrou que a ambição central da OpenAI segue sendo o desenvolvimento de sistemas capazes de raciocinar como humanos, o chamado AGI, e citou que, em uma transmissão ao vivo, apontou 2028 como horizonte para alcançar um “pesquisador de IA totalmente automatizado”.

No centro do discurso de Altman está a ideia de que carreiras em tecnologia passam a exigir novas formas de formação. O CEO afirmou que o ensino de ciência da computação ainda está distante da realidade das empresas e do ritmo de mudança imposto pela IA.

Ao relembrar sua própria passagem por Stanford, disse ter a sensação de que aprendia “uma década atrás do que seria realmente útil”. Para ele, as universidades precisarão revisar currículos para formar profissionais capazes de trabalhar com agentes de IA e desenvolver softwares de nova geração.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Qual a visão do setor?

O professor Andrew Ng, fundador do Google Brain, alertou recentemente para taxas de desemprego mais altas entre formandos em ciência da computação, apontando que as universidades não têm atualizado seus cursos com a velocidade necessária.

Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI, ponderou que a formação continua essencial para desenvolver o chamado “pensamento sistêmico”, mesmo com ferramentas de IA transformando a prática da programação.

Além da discussão acadêmica, Altman compartilhou um conselho simples que, segundo ele, moldou sua trajetória: aproximar-se das pessoas mais inteligentes ao redor e buscar problemas realmente interessantes.

Para o executivo, conviver com profissionais talentosos e manter ciclos curtos de aprendizado são estratégias capazes de acelerar qualquer carreira em um ambiente que avança tão rapidamente quanto o da inteligência artificial.

Para quem deseja crescer profissionalmente, a mensagem é direta: a IA não é apenas uma tendência, mas a estrutura que sustentará o futuro do trabalho. E a porta de entrada nunca esteve tão aberta.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL