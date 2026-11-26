Julia Santos, head de Pessoas e Cultura da Dataside (Dataside/Divulgação)
Repórter de Carreira e Negócios e apresentadora do programa “De frente com CEO”, da revista EXAME
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 21h00.
Em um mercado de tecnologia marcado pela disputa por profissionais qualificados, oferecer um salário competitivo já não é suficiente para manter os talentos dentro de uma empresa. Flexibilidade, saúde mental, oportunidades de crescimento e qualidade de vida passaram a fazer parte dessa equação.
Na Dataside, empresa brasileira especializada em análise de dados e inteligência artificial, a estratégia para atrair e reter profissionais começa com benefícios que vão além dos tradicionais vale-refeição e plano de saúde.
A companhia oferece terapia psicológica gratuita para todos os funcionários, telemedicina, acompanhamento nutricional e um modelo de trabalho em que 90% dos profissionais atuam integralmente de casa.
O resultado aparece também nos indicadores de gestão de pessoas: o turnover voluntário, que mede a saída de funcionários por iniciativa própria, caiu 60% no último ano.
Com 12 anos de atuação, sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cerca de 300 profissionais ativos e aproximadamente 140 clientes, a Dataside está entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.
Para Julia Santos, head de Pessoas e Cultura da empresa, o diferencial está em construir um ambiente no qual os profissionais encontrem razões para permanecer.
"Hoje a gente foca muito na humanização dentro da empresa, por meio da nossa cultura. O que mais se destaca é essa questão do cuidado e do desenvolvimento profissional", afirma a executiva.
Entre os principais benefícios da Dataside está o acesso gratuito a atendimento psicológico para todos os profissionais.
Por meio de clínicas parceiras, os funcionários podem realizar sessões de terapia online, sem custos adicionais. A empresa também disponibiliza serviços de telemedicina e telinutrição.
"Temos clínicas parceiras e fornecemos atendimento psicológico para todos os profissionais de forma gratuita", diz Santos.
A flexibilidade é outro pilar da estratégia. Atualmente, 90% da equipe trabalha em regime 100% remoto, principalmente nas áreas técnicas e operacionais.
Os demais profissionais, concentrados nas funções administrativas, atuam em modelo híbrido, com presença média de duas vezes por semana no escritório.
Mas a flexibilidade não se limita ao local de trabalho. Segundo a executiva, os funcionários também têm autonomia para organizar a rotina, respeitando as entregas e o registro das horas trabalhadas.
"Não é aquela coisa quadradinha de horário fixo. Existe muita flexibilidade na rotina", afirma.
Essa autonomia também se estende a momentos de dificuldade pessoal ou familiar.
A área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), formada por psicólogas, realiza acompanhamentos individuais para compreender as necessidades dos profissionais e, quando necessário, ajustar a jornada ou conceder períodos de descanso.
"Se a pessoa está passando por questões familiares, pessoais ou psicológicas, a gente sempre traz flexibilidade e tenta ajustar. Podemos tirar um dia de folga ou trabalhar de uma forma diferente para que ela consiga passar por esse momento", diz Santos.
Segundo a executiva, pesquisas internas mostram que a possibilidade de conciliar a vida profissional com a pessoal está entre os aspectos mais valorizados pelos funcionários.
A empresa também oferece licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade de 15 dias, além de benefícios tradicionais, como vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte quando necessário.
Por atuar diretamente com análise de dados e inteligência artificial, a Dataside também procura incorporar essas tecnologias ao desenvolvimento dos próprios funcionários.
A companhia oferece treinamentos, trilhas de aprendizagem e mentorias internas voltadas ao uso de IA.
O desenvolvimento dessas competências faz parte dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs), com metas específicas e acompanhamento dos profissionais.
Um arquiteto de soluções especializado na tecnologia participa da elaboração das trilhas de aprendizagem e atua como mentor das equipes.
Segundo Santos, os resultados já podem ser observados na produtividade e na capacidade de desenvolver novas soluções, inclusive entre profissionais que não trabalham diretamente com programação.
"O meu time, por exemplo, que não é técnico, já consegue desenvolver sistemas. Estamos desenvolvendo nosso sistema interno de RH com inteligência artificial", afirma.
A executiva diz que o uso da tecnologia tem permitido acelerar processos e ampliar a criatividade das equipes.
Além dos treinamentos, a empresa mantém um programa interno de mentoria entre funcionários, chamado Mentor Próprio.
A iniciativa permite que profissionais mais experientes compartilhem conhecimentos com colegas que estão em outras etapas da carreira.
Um funcionário sênior, por exemplo, pode acompanhar o desenvolvimento de um profissional pleno, utilizando uma metodologia estruturada e uma plataforma interna.
"Eles não vêm só entregar resultados. Também estão tendo a oportunidade de desenvolver a carreira dentro da empresa", afirma Santos.
A companhia mantém ainda parcerias com instituições de ensino para apoiar a qualificação profissional.
Na área de bem-estar, também promove competições internas de atividades físicas, utilizando a gamificação como incentivo à prática de exercícios e à interação entre os funcionários.
A diversidade também se tornou uma prioridade da Dataside.
Nos últimos dois anos, a companhia passou a intensificar os esforços para ampliar a participação feminina, especialmente nas áreas técnicas, tradicionalmente ocupadas por homens.
Segundo os dados atualizados fornecidos pela empresa, o número de mulheres no quadro passou de 53, em 2024, para 70, em 2026, crescimento informado de 33%.
Na liderança, a participação feminina também avançou. O número de mulheres em cargos de gestão passou de três para sete no mesmo período, alta de aproximadamente 130%.
Atualmente, as mulheres representam 30% do quadro de liderança.
A companhia também tem uma mulher no cargo de diretora de operações (COO), responsável por uma operação com mais de 250 profissionais.
Para ampliar a presença feminina, uma das estratégias é contratar profissionais que ainda não possuem experiência no setor.
"Temos muita dificuldade de encontrar mulheres já formadas e prontas para atuar na área técnica. Então, por meio do programa Acelera Jovem, priorizamos trazer mulheres e dar oportunidades para elas", diz Santos.
Outra iniciativa da Dataside é a contratação de profissionais em diferentes momentos da vida.
Por meio do programa Acelera Jovem, a empresa oferece oportunidades para pessoas sem experiência profissional, principalmente jovens de 18 a 25 anos.
A iniciativa também possui edições especiais voltadas a profissionais com mais de 50 anos que desejam fazer uma transição de carreira.
O objetivo é abrir as portas do setor de tecnologia para pessoas que passaram boa parte da trajetória profissional em outras áreas e agora buscam oportunidades em análise de dados e inteligência artificial.
"Às vezes, a pessoa trabalhou a vida toda em uma área e agora está querendo migrar, estudando dados. A gente abre essa oportunidade também", afirma Santos.
Segundo a executiva, a convivência entre diferentes gerações também contribui para a troca de conhecimentos.
"Às vezes, temos um jovem de 20 ou 25 anos liderando uma pessoa de 50. E eles gostam disso porque aprendem um com o outro. É uma troca muito bacana", diz.
Mesmo com os investimentos em benefícios e desenvolvimento profissional, a retenção de talentos continua sendo um dos principais desafios da Dataside.
O avanço da inteligência artificial e a crescente demanda por especialistas em tecnologia ampliaram as oportunidades disponíveis no mercado, aumentando a concorrência entre empregadores.
Para Santos, o papel do RH é criar condições para que os profissionais queiram permanecer na companhia, mesmo diante de propostas externas.
"Na área de tecnologia, o mercado está muito aquecido e existem muitas oportunidades. Sabemos que esses profissionais são assediados o tempo todo. Então, o que precisamos fazer de diferente para que queiram ficar aqui, além da remuneração?", questiona.
A queda de 60% no turnover voluntário no último ano é um dos indicadores apresentados pela companhia sobre a evolução de sua estratégia de gestão de pessoas.
Para a executiva, porém, o trabalho vai além da oferta de benefícios.
"O nosso maior desafio é conseguir manter as pessoas satisfeitas e engajadas, mas também ser um RH estratégico. Não é só cuidar de pessoas, mas, por meio delas, gerar impacto para o negócio", afirma.