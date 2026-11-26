Em um mercado de tecnologia marcado pela disputa por profissionais qualificados, oferecer um salário competitivo já não é suficiente para manter os talentos dentro de uma empresa. Flexibilidade, saúde mental, oportunidades de crescimento e qualidade de vida passaram a fazer parte dessa equação.

Na Dataside, empresa brasileira especializada em análise de dados e inteligência artificial, a estratégia para atrair e reter profissionais começa com benefícios que vão além dos tradicionais vale-refeição e plano de saúde.

A companhia oferece terapia psicológica gratuita para todos os funcionários, telemedicina, acompanhamento nutricional e um modelo de trabalho em que 90% dos profissionais atuam integralmente de casa.

O resultado aparece também nos indicadores de gestão de pessoas: o turnover voluntário, que mede a saída de funcionários por iniciativa própria, caiu 60% no último ano.

Com 12 anos de atuação, sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cerca de 300 profissionais ativos e aproximadamente 140 clientes, a Dataside está entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Para Julia Santos, head de Pessoas e Cultura da empresa, o diferencial está em construir um ambiente no qual os profissionais encontrem razões para permanecer.

"Hoje a gente foca muito na humanização dentro da empresa, por meio da nossa cultura. O que mais se destaca é essa questão do cuidado e do desenvolvimento profissional", afirma a executiva.

Terapia gratuita e flexibilidade na rotina

Entre os principais benefícios da Dataside está o acesso gratuito a atendimento psicológico para todos os profissionais.

Por meio de clínicas parceiras, os funcionários podem realizar sessões de terapia online, sem custos adicionais. A empresa também disponibiliza serviços de telemedicina e telinutrição.

"Temos clínicas parceiras e fornecemos atendimento psicológico para todos os profissionais de forma gratuita", diz Santos.

A flexibilidade é outro pilar da estratégia. Atualmente, 90% da equipe trabalha em regime 100% remoto, principalmente nas áreas técnicas e operacionais.

Os demais profissionais, concentrados nas funções administrativas, atuam em modelo híbrido, com presença média de duas vezes por semana no escritório.

Mas a flexibilidade não se limita ao local de trabalho. Segundo a executiva, os funcionários também têm autonomia para organizar a rotina, respeitando as entregas e o registro das horas trabalhadas.

"Não é aquela coisa quadradinha de horário fixo. Existe muita flexibilidade na rotina", afirma.

Essa autonomia também se estende a momentos de dificuldade pessoal ou familiar.

A área de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), formada por psicólogas, realiza acompanhamentos individuais para compreender as necessidades dos profissionais e, quando necessário, ajustar a jornada ou conceder períodos de descanso.

"Se a pessoa está passando por questões familiares, pessoais ou psicológicas, a gente sempre traz flexibilidade e tenta ajustar. Podemos tirar um dia de folga ou trabalhar de uma forma diferente para que ela consiga passar por esse momento", diz Santos.

Segundo a executiva, pesquisas internas mostram que a possibilidade de conciliar a vida profissional com a pessoal está entre os aspectos mais valorizados pelos funcionários.

A empresa também oferece licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade de 15 dias, além de benefícios tradicionais, como vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte quando necessário.

Inteligência artificial também virou ferramenta de desenvolvimento

Por atuar diretamente com análise de dados e inteligência artificial, a Dataside também procura incorporar essas tecnologias ao desenvolvimento dos próprios funcionários.

A companhia oferece treinamentos, trilhas de aprendizagem e mentorias internas voltadas ao uso de IA.

O desenvolvimento dessas competências faz parte dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDIs), com metas específicas e acompanhamento dos profissionais.

Um arquiteto de soluções especializado na tecnologia participa da elaboração das trilhas de aprendizagem e atua como mentor das equipes.

Segundo Santos, os resultados já podem ser observados na produtividade e na capacidade de desenvolver novas soluções, inclusive entre profissionais que não trabalham diretamente com programação.

"O meu time, por exemplo, que não é técnico, já consegue desenvolver sistemas. Estamos desenvolvendo nosso sistema interno de RH com inteligência artificial", afirma.

A executiva diz que o uso da tecnologia tem permitido acelerar processos e ampliar a criatividade das equipes.

Além dos treinamentos, a empresa mantém um programa interno de mentoria entre funcionários, chamado Mentor Próprio.

A iniciativa permite que profissionais mais experientes compartilhem conhecimentos com colegas que estão em outras etapas da carreira.

Um funcionário sênior, por exemplo, pode acompanhar o desenvolvimento de um profissional pleno, utilizando uma metodologia estruturada e uma plataforma interna.

"Eles não vêm só entregar resultados. Também estão tendo a oportunidade de desenvolver a carreira dentro da empresa", afirma Santos.

A companhia mantém ainda parcerias com instituições de ensino para apoiar a qualificação profissional.

Na área de bem-estar, também promove competições internas de atividades físicas, utilizando a gamificação como incentivo à prática de exercícios e à interação entre os funcionários.

Mulheres ganham espaço na tecnologia

A diversidade também se tornou uma prioridade da Dataside.

Nos últimos dois anos, a companhia passou a intensificar os esforços para ampliar a participação feminina, especialmente nas áreas técnicas, tradicionalmente ocupadas por homens.

Segundo os dados atualizados fornecidos pela empresa, o número de mulheres no quadro passou de 53, em 2024, para 70, em 2026, crescimento informado de 33%.

Na liderança, a participação feminina também avançou. O número de mulheres em cargos de gestão passou de três para sete no mesmo período, alta de aproximadamente 130%.

Atualmente, as mulheres representam 30% do quadro de liderança.

A companhia também tem uma mulher no cargo de diretora de operações (COO), responsável por uma operação com mais de 250 profissionais.

Para ampliar a presença feminina, uma das estratégias é contratar profissionais que ainda não possuem experiência no setor.

"Temos muita dificuldade de encontrar mulheres já formadas e prontas para atuar na área técnica. Então, por meio do programa Acelera Jovem, priorizamos trazer mulheres e dar oportunidades para elas", diz Santos.

Vagas para profissionais com mais de 50 anos

Outra iniciativa da Dataside é a contratação de profissionais em diferentes momentos da vida.

Por meio do programa Acelera Jovem, a empresa oferece oportunidades para pessoas sem experiência profissional, principalmente jovens de 18 a 25 anos.

A iniciativa também possui edições especiais voltadas a profissionais com mais de 50 anos que desejam fazer uma transição de carreira.

O objetivo é abrir as portas do setor de tecnologia para pessoas que passaram boa parte da trajetória profissional em outras áreas e agora buscam oportunidades em análise de dados e inteligência artificial.

"Às vezes, a pessoa trabalhou a vida toda em uma área e agora está querendo migrar, estudando dados. A gente abre essa oportunidade também", afirma Santos.

Segundo a executiva, a convivência entre diferentes gerações também contribui para a troca de conhecimentos.

"Às vezes, temos um jovem de 20 ou 25 anos liderando uma pessoa de 50. E eles gostam disso porque aprendem um com o outro. É uma troca muito bacana", diz.

O desafio de manter os talentos

Mesmo com os investimentos em benefícios e desenvolvimento profissional, a retenção de talentos continua sendo um dos principais desafios da Dataside.

O avanço da inteligência artificial e a crescente demanda por especialistas em tecnologia ampliaram as oportunidades disponíveis no mercado, aumentando a concorrência entre empregadores.

Para Santos, o papel do RH é criar condições para que os profissionais queiram permanecer na companhia, mesmo diante de propostas externas.

"Na área de tecnologia, o mercado está muito aquecido e existem muitas oportunidades. Sabemos que esses profissionais são assediados o tempo todo. Então, o que precisamos fazer de diferente para que queiram ficar aqui, além da remuneração?", questiona.

A queda de 60% no turnover voluntário no último ano é um dos indicadores apresentados pela companhia sobre a evolução de sua estratégia de gestão de pessoas.

Para a executiva, porém, o trabalho vai além da oferta de benefícios.

"O nosso maior desafio é conseguir manter as pessoas satisfeitas e engajadas, mas também ser um RH estratégico. Não é só cuidar de pessoas, mas, por meio delas, gerar impacto para o negócio", afirma.