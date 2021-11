Concurso Banco do Brasil: Veja como acessar o resultado da prova

O resultado da prova objetiva do concurso do Banco do Brasil será divulgado nesta quinta-feira, 4. Os candidatos também poderão acessar o resultado preliminar da redação.

A seleção que ocorreu em setembro, a primeira aberta pelo banco desde 2018, foi para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. A prova objetivo teve 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar 50% dos pontos no conjunto das provas objetivas, além de estar classificado em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

O resultado pode ser acessado no site da Fundação Cesgranrio. Segundo a organizadora, até amanhã será possível que os concorrentes solicitem vista da prova de redação e a revisão das notas.

Maior concurso da história

O exame teve 1.645.975 candidatos inscritos, tornando-se o maior concurso da história do Brasil, segundo a Fundação Cesgranrio. Do total, 48% faltaram aos exames. A concorrência ficou entre cerca de 800 mil candidatos. No total são 4.480 vagas, divididas entre 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios e 240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda auxilio refeição de R$ 831,16 por mês e, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. Participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência e previdência complementar também são benefícios oferecidos.

O cargo também oferece acesso a programas de educação e capacitação, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.