RBC e TD Bank dão folga extra a funcionários para evitar burnout

O Royal Bank of Canada e o Toronto-Dominion Bank estão dando aos seus funcionários um dia de folga extra remunerado este ano, diante de sinais de piora da pandemia no Canadá.

O CEO do RBC, Dave McKay, reconheceu que a equipe está mais exausta agora do que em qualquer outro momento durante a pandemia de Covid-19. O banco precisa “eliminar o estigma associado a pedir tempo para focar, se concentrar e, em alguns casos, fazer logoff e recarregar”, disse McKay em memorando para toda a empresa na quinta-feira.

O Toronto-Dominion também disse aos funcionários que eles teriam um dia de folga adicional. O presidente-executivo, Bharat Masrani, incentivou os funcionários a tirá-lo quando mais precisarem. “Depois de um ano de sacrifícios e perturbações, todos nós devemos suportar essas circunstâncias desafiadoras por um pouco mais de tempo”, disse Masrani no memorando. “Sei que não tem sido fácil e todos estão cansados.”

O burnout, ou esgotamento, tornou-se uma questão mais urgente para as empresas financeiras à medida que a pandemia entra em seu segundo ano e algumas linhas de negócios, incluindo fusões e aquisições, apresentam um boom sustentado.

No mês passado, o CEO do Goldman Sachs Group, David Solomon, disse que a empresa iria melhorar a aplicação de uma regra destinada a garantir que os funcionários juniores não tenham de trabalhar aos sábados. Seu memorando veio depois que analistas juniores fizeram uma apresentação aos gerentes mostrando que alguns trabalhavam 100 horas por semana.

O RBC, o maior banco do Canadá, também está oferecendo aos seus cerca de 86.000 funcionários em todo o mundo uma assinatura gratuita de um ano do Headspace, um aplicativo de meditação e sono. Uma assinatura anual custa US$ 69,99, de acordo com o site da Headspace.

“Além deste dia extra de folga, reconhecemos as pressões contínuas da pandemia, especialmente para aqueles que estão em regiões que voltaram ao lockdown”, disse McKay no memorando. Essas regiões incluem a província natal do RBC, Ontário, que declarou estado de emergência na quarta-feira, pela terceira vez desde o início da pandemia.

O CEO incentivou os funcionários do banco a tirar férias e a fazer a reserva do dia extra de folga com seus gerentes. Ele disse que, durante a pandemia, tirou algumas férias e as usou para passar mais tempo fora de casa, aprender novas canções em seu violão e ler mais do que nunca.

“Eu encorajo todos vocês a priorizarem seu tempo pessoal e continuarem atentos aos limites da vida profissional sempre que possível”, escreveu McKay.