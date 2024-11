Quer trabalhar home office? Veja as vagas desta semana para trabalhar em casa ou no exterior

Muitos profissionais buscam por meio do trabalho remoto uma oportunidade de trabalhar para outro país, seja do Brasil ou até mesmo morando no outro país, mas para isso Ketelyn Jesus, VP global de finanças da IBM que mora hoje em Nova Iorque, Estados Unidos, afirma que é preciso ter 4 habilidades para quem deseja ter uma carreira internacional de sucesso: inteligência cultural, networking global, resiliência e habilidades de comunicação.

“Ao trabalhar com equipes de várias nacionalidades, é vital entender e respeitar diferentes perspectivas. Isso vai além de apenas conhecer outra língua; envolve entender as nuances culturais e as práticas empresariais de cada região”, afirma Jesus.

Para quem deseja trabalhar home office, seja no Brasil ou até em outro país, veja as vagas remotas disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Geekhunter

Presente no mercado desde 2015, a Geekhunter é hoje um marketplace especializado na contratação de profissionais de tecnologia da América Latina. A empresa possui um banco com mais de centenas de milhares de profissionais para que eles encontrem oportunidades de trabalho presencial ou vagas remotas que se conectam com seus ideais promovendo um match perfeito com as melhores empresas.

Inscrição: veja algumas das oportunidades remotas cadastradas no site da Remotar.

Ginga

O Grupo Ginga é um ecossistema voltado em comunicação, marketing digital, design e tecnologias emergentes, desenvolvendo campanhas criativas, estratégias de conteúdo e produtos digitais para grandes marcas. Com uma abordagem orientada à inovação e ao impacto, a Ginga oferece soluções completas, incluindo mídia, criação e inteligência de dados, sempre focada em resultados que conectem marcas ao público. A empresa possui atuação 100% remota e contrata na modalidade PJ.

Inscrição: Veja as vagas para comunicação e marketing na página de vagas da Ginga.

Localiza

A Localiza é uma das líderes em aluguel de veículos e gestão de frotas na América Latina, comprometida com inovação e excelência em mobilidade para empresas e consumidores.

A empresa oferece benefícios como previdência privada, plano de saúde e programas de capacitação.

Inscrição: Veja algumas das posições que oferecem atuação remota no site da Remotar.

PicPay

Com mais de dez anos de história e 30 milhões de usuários ativos, a PicPay se tornou uma das fintechs mais conhecidas do país. A empresa, que contrata na modalidade CLT e possui diversos benefícios, permite atuação remota para posições de tecnologia e está com várias vagas abertas para a área de Tecnologia e Produto.

Inscrição: Veja as oportunidades disponíveis no site da PicPay.

Softplan

A Softplan é uma empresa brasileira de tecnologia com foco em desenvolver soluções de software para setores como construção, gestão pública e justiça. Com mais de 30 anos de atuação, a empresa é conhecida pela inovação e pelo impacto positivo de suas soluções no mercado.

Trabalhar na Softplan inclui benefícios como plano de saúde, participação nos lucros, horários flexíveis, vale-alimentação e programas de desenvolvimento profissional.

Inscrição: A empresa também oferece vagas para atuação presencial, híbrida e remota. Veja posições 100% home-office no site da Remotar.

Vagas internacionais

Athyna

A Athyna é uma empresa focada em recrutamento remoto, conectando talentos a empresas globais que buscam equipes distribuídas. Com uma abordagem voltada para a sustentabilidade e inclusão, a Athyna atua em diferentes setores, ajudando organizações a montar equipes diversificadas e eficazes.

Os funcionários da Athyna desfrutam de benefícios como trabalho 100% remoto, horários flexíveis, suporte ao desenvolvimento profissional, e um ambiente de trabalho internacional e inclusivo.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis na página de vagas da Athyna.

Scopic

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis no site da Remotar.

Wishpond

A Wishpond é uma empresa de tecnologia especializada em soluções de marketing digital para pequenas e médias empresas. Ela oferece uma plataforma completa que inclui ferramentas para automação de marketing, criação de landing pages, e gestão de leads, ajudando negócios a atrair e converter clientes online.

A empresa tem atuação 100% remota e conta com um time distribuído, atuando em diversas partes do mundo.

Inscrição: É possível ver os requisitos para as vagas remotas na página de vagas da Wishpond.