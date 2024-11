Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas home office desta semana

Um estudo intitulado "Tendências e Perspectivas do Trabalho", realizado pela WeWork em parceria com o Page Group, revelou que o modelo híbrido (53%) e home office (41%) são preferência para os mais de 10 mil profissionais entrevistados em cinco países da América Latina. Enquanto isso o modelo presencial foi o único associado a desvantagens na qualidade de vida.

O levantamento evidencia uma mudança significativa nas expectativas dos funcionários em relação ao trabalho, colocando o formato híbrido e remoto como preferências predominantes, mesmo em uma época em que o trabalho presencial está voltando a todo o vapor.

Para a psicóloga Alessandra Costa, sócia da S2 Consultoria e especialista em gestão de comportamentos de risco, o sucesso dos modelos híbrido e remoto depende da capacidade das empresas em promover uma gestão eficiente e humanizada.

“O home office traz muitos benefícios e pode ser um modelo forte, sem aspectos negativos, desde que a empresa adapte seus processos para funcionarem à distância”, afirma Costa.

Ela destaca que práticas como controle excessivo, pressão constante e cobranças desnecessárias podem comprometer os benefícios do trabalho remoto, prejudicando tanto a produtividade quanto a saúde mental dos funcionários.

Um dos principais desafios para as empresas que adotam modelos flexíveis é o fortalecimento da cultura organizacional. Segundo Costa, investir em comunicação clara, engajamento e em técnicas de gestão adaptadas à realidade remota são passos indispensáveis para garantir que os funcionários se sintam conectados aos valores da empresa, independentemente de onde estejam trabalhando.

Para você que busca um trabalho home office, veja as oportunidades que estão disponíveis nesta semana:

Vagas nacionais

Anota Aí’

A Anota AI é uma plataforma de automação de pedidos para restaurantes, integrando serviços como pedidos via WhatsApp, construção de cardápios digitais e gerenciamento de entregas. A solução oferece aos estabelecimentos maior controle sobre seus pedidos e comunicação com clientes, facilitando o fluxo de operações e aumentando a eficiência.

Entre os benefícios oferecidos estão um ambiente flexível e colaborativo, apoio ao desenvolvimento profissional, vale-alimentação, planos de saúde e participação nos lucros.

Inscrição: Veja vagas na área de vendas e tecnologia no site da Remotar.

Brivia

A Brivia é uma agência especializada em estratégia, comunicação e design, focada em inovação e soluções digitais para marcas. A empresa busca desbravar novos caminhos para resolver desafios de seus clientes, tanto no Brasil quanto internacionalmente.

Trabalhar na Brivia significa contar com benefícios como horário flexível, home office integral, vale-refeição/alimentação, Gympass, plano de saúde e odontológico, bônus salarial e suporte ao bem-estar psicológico. A Brivia também investe no desenvolvimento profissional contínuo por meio da Brivia Academy, proporcionando um ambiente inclusivo e colaborativo.

Inscrição: As oportundiades de trabalho home office são para diversas áreas. Veja na página de vagas da Brivia.

CI&T

Com quase três décadas de existência, a CI&T é uma empresa de tecnologia da informação e desenvolvimento de software com atuação no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, em Portugal, na China, na Colômbia, no Japão e na Austrália. Sua experiência abrange os setores automotivo, de alta tecnologia, financeiro, de seguros, manufatura, mídia, varejo, ciências da vida e saúde.

A empresa, que oferece posições remotas na área de tecnologia, oferece contratação CLT e diversos benefícios como PLR, auxílio-creche, seguro de vida, entre outros.

Inscrição: Veja vagas na área de vendas e tecnologia no site da Remotar.

Impulso

Com atuação 100% remota, a Impulso ajuda empresas a montar e alocar times de tecnologia prontos para atuar nos em projetos estratégicos, permitindo que a empresa cresça de forma consistente na velocidade que ela precisa.

Inscrição: Veja as posições abertas, todas para contratação na modalidade PJ, na página de vagas da Impulso.

Serasa

A Serasa é uma empresa global e líder em serviços de informação, reconhecida internacionalmente como Experian. Com mais de 4 mil funcionários, a Serasa se destaca na análise e gestão de dados, apoiando consumidores e empresas na tomada de decisões financeiras mais seguras.

Além de modelos de trabalho flexíveis, incluindo opções remotas, a empresa oferece benefícios como participação nos lucros, previdência privada, e licença maternidade de 180 dias.

Inscrição: Veja vagas na área de vendas e tecnologia no site da Remotar.

Vagas internacionais

Contra

A Contra é uma plataforma digital focada em conectar freelancers independentes a empresas que buscam talentos especializados em áreas como tecnologia, design e marketing. Com uma interface intuitiva e recursos personalizados, a plataforma facilita o gerenciamento de projetos e a construção de portfólios profissionais, criando um ambiente ideal tanto para freelancers quanto para contratantes.

A Contra oferece vantagens como liberdade para trabalhar de forma independente, controle sobre as taxas e condições de pagamento, além de ferramentas para os freelancers expandirem suas carreiras e se conectarem globalmente com oportunidades.

Inscrição: Veja vagas na área de vendas e tecnologia no site da Remotar.

d-Local

A dLocal é uma empresa global de tecnologia de pagamentos que facilita transações em mercados emergentes, conectando marcas internacionais a consumidores de mais de 40 países. Como processadora de pagamentos e comerciante registrada, a dLocal permite às empresas expandir suas operações de forma eficiente e aumentar taxas de conversão em regiões de rápido crescimento econômico.

Trabalhar na dLocal significa integrar uma equipe global, com flexibilidade e cultura dinâmica, incluindo benefícios de saúde, aprendizado e viagens. A empresa valoriza o espírito de inovação e proporciona uma experiência multicultural com impacto global, composta por mais de 900 colaboradores de 25 nacionalidades.

Inscrição: Veja vagas na área de vendas e tecnologia no site da Remotar.

Toggl

Toggl é uma poderosa ferramenta que possibilita que times e indivíduos registrem o tempo gasto em tarefas. O programa, que possui versão web e aplicativos, permite monitorar a produção diária e quantificar os resultados do trabalho.

A empresa possui uma forte cultura de trabalho remoto, sendo bastante reconhecida por rankings como uma das melhores empresas para se trabalhar dentro dessa modalidade. Por possuir um time global, a toggl conta também com brasileiros em sua equipe.

Inscrição: Veja vagas na área de vendas e tecnologia no site da Remotar.