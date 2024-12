Quer trabalhar de casa em 2025? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Para quem tem o plano de trabalhar de casa ou até de outro país em 2025, o trabalho home office é a solução, apesar de perder espaço no mercado de trabalho com o retorno do presencial. Segundo pesquisa divulgada neste mês pela Swille, empresa de benefícios flexíveis, a proporção de empresas no presencial já supera as que estão no formato híbrido e remoto. Segundo a pesquisa, 33% das empresas já operam em regime 100% presencial, enquanto 32% optam pelo modelo híbrido. No entanto, Júlio Brito, CEO da Swile, reforça que o home office não desaparecerá. “O trabalho remoto, especialmente em áreas de tecnologia, ainda representa 13% do mercado”, diz.

Abaixo, veja as vagas de trabalho home office disponíveis em empresas nacionais e internacionais – com possibilidade de ganhar em dólar.

Vagas nacionais

Aurum

A Aurum é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve softwares jurídicos, como o Astrea e o Themis, voltados para advogados e escritórios de advocacia. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurum oferece soluções que tornam a gestão de processos mais eficiente e organizada.

A empresa se destaca na relação de benefícios oferecidos, sendo alguns deles o vale alimentação / refeição de R$ 1.000, auxílio home-office de R$ 120,00, plano de saúde e odontológico Bradesco, PLR, WellHub, entre outros.

Inscrição: Veja as 10 vagas para diversas áreas no site da Remotar.

Grupo Boticário

Com mais de 12 mil funcionários, o Grupo Boticário está em mais de 15 mil países e está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar n o país, de acordo com a GPTW.

A empresa, que adotou o trabalho remoto durante a pandemia, está com vagas abertas em diversas posições, além, é claro, de oferecer diversos benefícios como: plano odontológico, seguro de vida, horário flexível, vale alimentação e muito mais.

Inscrição: As vagas remotas você pode ver direto na página de vagas do Grupo Boticário.

Grupo Fcamara

O Grupo FCamara é uma consultoria de tecnologia e inovação especializada na transformação digital de empresas em diversos setores. Atuando como parceira estratégica, a FCamara oferece soluções em desenvolvimento de software, metodologias ágeis e inteligência de negócios, com foco em agregar valor e eficiência aos seus clientes.

Inscrição: A empresa está com diversas posições abertas no modelo remoto em tecnologia e para senioridades júnior, pleno e sênior. Veja no site da Remotar.

Radix

Fundada em 2010, a Radix é uma empresa global de engenharia e tecnologia, presente em mais de 25 países, que desenvolve soluções inovadoras para diversos setores da indústria.

Com uma equipe de mais de 1.400 profissionais, a Radix oferece oportunidades de trabalho remoto em áreas como Engenharia, Automação, Desenvolvimento de Software, TI Industrial e Consultoria. A empresa valoriza o bem-estar e a diversidade de seus colaboradores, oferecendo benefícios como plano de saúde e odontológico, Gympass, auxílio creche, licença parental estendida, auxílio home office, e programas de apoio à saúde mental.

Inscrição: Veja as vagas remotas disponíveis no site da Remotar.

Stone

A empresa de tecnologia brasileira vem transformando o mercado de pagamentos com um time de mais de 10.000 funcionários espalhados pelo país.

Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Inscrição: Veja as vagas home office na página de vagas da Stone.

Vagas internacionais

GitLab

A GitLab é uma empresa global que fornece uma plataforma DevOps completa, permitindo que equipes colaborem em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde o planejamento até a entrega. Com uma cultura de trabalho totalmente remota, a GitLab é conhecida por sua abordagem de código aberto e por promover a transparência e a colaboração em escala global.

Os funcionários da GitLab são remunerados em dólar e desfrutam de benefícios como trabalho remoto, horários flexíveis, e um ambiente que valoriza o desenvolvimento profissional e a diversidade e inclusão.

Inscrição: Veja as vagas abertas para o time de tecnologia no site da Remotar.

Job Duck

A Job Duck é uma empresa que conecta talentos remotos de todo o mundo a empresas localizadas nos Estados Unidos. Especializada em oferecer oportunidades para funções administrativas, jurídicas e criativas, a Job Duck se destaca por promover carreiras remotas e facilitar a integração entre candidatos qualificados e negócios que buscam suporte eficiente.

Inscrição: Veja as vagas para atuar como assistente de marketing, recepcionista e assistente executivo na página de vagas da Job Duck.

micro1

A empresa americana micro1 tem uma promessa bastante audaciosa de integrar humanos e IA para construção de software de alta performance e precisão. A startup acredita que, em poucos anos, ela possibilitará que seus clientes tenham um MVP em poucos minutos, e posteriormente, escalar seu negócio com o time de engenheiros disponíveis em sua base de talentos.

Inscrição: Veja as posições abertas para os times de Tecnologia, Design e Conteúdo no site da Remotar.