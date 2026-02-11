O plano da CPTM para formar uma nova geração de mulheres maquinistas

Quando a CPTM começou a abrir espaço para mulheres em áreas historicamente ocupadas por homens, o desafio não era apenas colocar mais profissionais na linha de frente. Era garantir estrutura, segurança e um caminho de carreira que sustentasse essa presença no longo prazo.
Hoje, a companhia reúne mais de 50 mulheres maquinistas e mais de 500 mulheres em funções operacionais. No quadro total, são mais de 1.160 colaboradoras, o que representa cerca de 19% da força de trabalho, ainda em comparação à quantidade de homens.
O movimento ganhou forma institucional em 2024, com a criação do programa Elas na Ferrovia. Segundo Thais Campanholi, chefe do Departamento de Provimento e Desenvolvimento de Pessoal da CPTM, a iniciativa surgiu como resposta a um histórico que ia além da falta de oportunidades.
Uma ferrovia ainda masculina, mas em transformação
Dentro e fora do setor, a ferrovia ainda é reconhecida como um ambiente predominantemente masculino. Na CPTM, no entanto, a leitura das executivas é de que há uma mudança consistente em curso, sustentada por políticas internas e metas claras de desenvolvimento.
A companhia reconhece que se trata de um ambiente masculinizado, mas afirma que vem trabalhando para alterar essa lógica por meio de programas estruturados de diversidade, mentoria e formação. Segundo Cristiane de Oliveira, assessora executiva da CPTM, o avanço feminino está diretamente ligado a essa estratégia interna.
“A ferrovia é, sim, um ambiente masculinizado. Na CPTM, trabalhamos para quebrar paradigmas, garantindo autonomia, espaço e voz para que as mulheres construam suas carreiras”, afirma.
Mentoria com método e escala planejada
Na prática, o programa foi estruturado como uma mentoria interna, com governança do RH e pares formados a partir de critérios combinados.
O piloto de 2024 começou com 38 participantes e buscou combinar análise comportamental e interesses de desenvolvimento para melhorar a aderência das duplas
A metodologia incluiu uma sequência de encontros e ferramentas de planejamento individual.
“Elas fizeram oito encontros ao longo de 2024 com uma metodologia pronta para cada encontro”, explica Cristiane.
Os índices de satisfação e a expansão do programa são apresentados pela companhia como evidências de adesão interna e consolidação da iniciativa. No primeiro ciclo, o projeto registrou 87% de satisfação entre as participantes. No ano seguinte, a procura aumentou de forma significativa, alcançando 150 inscrições em 2025 e encerrando o ciclo com cerca de 95% de satisfação.
Para 2026, a meta já está estabelecida: a CPTM pretende chegar a 200 participantes, ampliando o alcance do programa e reforçando sua presença como uma das principais iniciativas internas de desenvolvimento feminino.
Indicadores internos e a agenda de cuidado com o colaborador
Embora a presença feminina ainda seja minoritária, a CPTM aponta avanço em posições de liderança e em áreas críticas.
“Mesmo representando cerca de 19% do quadro, as mulheres já ocupam posições estratégicas e operacionais dentro da companhia”, diz Thais.