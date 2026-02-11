O plano da CPTM para formar uma nova geração de mulheres maquinistas

Quando a CPTM começou a abrir espaço para mulheres em áreas historicamente ocupadas por homens, o desafio não era apenas colocar mais profissionais na linha de frente. Era garantir estrutura, segurança e um caminho de carreira que sustentasse essa presença no longo prazo.

Hoje, a companhia reúne mais de 50 mulheres maquinistas e mais de 500 mulheres em funções operacionais. No quadro total, são mais de 1.160 colaboradoras, o que representa cerca de 19% da força de trabalho, ainda em comparação à quantidade de homens.

O movimento ganhou forma institucional em 2024, com a criação do programa Elas na Ferrovia. Segundo Thais Campanholi, chefe do Departamento de Provimento e Desenvolvimento de Pessoal da CPTM, a iniciativa surgiu como resposta a um histórico que ia além da falta de oportunidades.