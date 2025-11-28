Quer ser uma pessoa melhor em 2026? Use a IA para identificar hábitos ruins e criar novas rotinas

Mapeie hábitos e transforme sua rotina com a ajuda da IA (Marcelo Caldeira/EXAME.com)
Redatora
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12h00.
Mudar hábitos nem sempre é fácil, mas a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa nesse processo.
Com a estratégia certa, é possível analisar padrões de comportamento, identificar gatilhos de hábitos ruins e criar rotinas personalizadas que aumentem produtividade, bem-estar e foco.
Confira alguns comandos que podem te ajudar:
“Aqui estão meus hábitos diários: [insira lista de hábitos]. Analise quais podem ser prejudiciais à minha saúde, produtividade ou bem-estar e sugira padrões que talvez eu não esteja percebendo.”
Como usar:
Faça uma lista realista de seus hábitos diários (ex.: acordar tarde, pular refeições, checar redes sociais constantemente, trabalhar sem pausas).
Cole essa lista no prompt no lugar de “[insira lista de hábitos]”.
A IA vai identificar padrões, apontar hábitos prejudiciais e sugerir ajustes ou novos comportamentos.
“Liste os hábitos que considero prejudiciais, explique os gatilhos que levam a eles e sugira estratégias práticas para substituí-los por comportamentos positivos, de forma gradual e sustentável.”
Com este comando, a IA deixa de ser apenas uma ferramenta de planejamento e passa a atuar como um guia para mudanças de comportamento, ajudando você a entender o que dispara hábitos prejudiciais e oferecendo alternativas práticas.
É uma forma de transformar intenções em ações concretas, tornando a jornada de mudança mais estruturada, consciente e alcançável.
“Baseado nos hábitos que identifiquei como prejudiciais, crie uma rotina diária prática para substituí-los por comportamentos positivos, incluindo horários, lembretes e pequenas metas de adaptação.”
Esse comando transforma o mapeamento em ação concreta, oferecendo sugestões realistas e adaptáveis à sua rotina.
Dica final: usar a IA para entender padrões e criar rotinas não substitui disciplina, mas potencializa seu esforço, oferecendo insights e soluções práticas que muitas vezes passam despercebidos.
