Quer mudar de emprego em 2025? Veja como usar a IA para se destacar profissionalmente

Com o início de um novo ano, muitos profissionais traçam como meta conquistar uma nova carreira ou se destacar profissionalmente. Esse costuma ser o momento ideal para estabelecer objetivos, reavaliar trajetórias e definir próximos passos. E a boa notícia é que a inteligência artificial pode ser uma aliada daqueles que buscam pelo sucesso profissional.

Uma pesquisa realizada pela H2R Pesquisas mostrou que a IA será a habilidade mais requisitada pelas empresas nos próximos cinco anos. Para 48% dos entrevistados, essa tecnologia será uma competência crucial para todo profissional de tecnologia desenvolver. “Existe um longo caminho a ser percorrido, mas o público tem ganhado gradualmente consciência do seu potencial, benefícios e desafios”, afirma o relatório.

Foram ouvidos 477 profissionais de diferentes áreas de atuação (tecnologia, marketing, finanças, recursos humanos, entre outros) e níveis de experiência (de estagiários a CEOs) sobre questões relacionadas ao trabalho no Brasil e suas reflexões para o futuro.

As conclusões levantadas pelo estudo revelam aquilo que é consenso entre especialistas do setor: para se destacar no mercado de trabalho nos próximos anos, será preciso dominar a inteligência artificial. Profissionais que se adaptarem às mudanças e saírem na frente, tendem a ocupar as melhores posições, garantem os especialistas.

Mas, afinal, como usar a IA para se destacar profissionalmente?

Usar a inteligência artificial para se destacar profissionalmente exige que diferentes aspectos relacionados à IA sejam incorporados em várias etapas da sua carreira. Abaixo, estão algumas sugestões para aproveitar a IA e impulsionar sua jornada profissional.

1. Mantenha-se atualizado sobre as tendências

O mercado para profissionais de IA é bastante dinâmico e está sempre evoluindo. Por isso, quem busca aproveitar esse setor para crescer profissionalmente precisa estar sempre atualizado sobre as últimas tendências. Acompanhar o noticiário, ler artigos e participar de webinars relacionados à IA são boas recomendações para ficar por dentro desse mercado.

2. Participe de eventos e faça parte de comunidades

Esteja presente em eventos, conferências e encontros relacionados à IA. Fazer parte de forma ativa dessas comunidades pode proporcionar, além de um valioso networking, a possibilidade de manter-se conectado às últimas novidades na área.

3. Busque por certificações

Obtenha certificações reconhecidas pelo mercado de inteligência artificial. Possuir um certificado no currículo valida suas habilidades e conhecimentos e atesta para os empregadores a sua capacidade de liderar projetos de Inteligência Artificial em negócios de todas as áreas.

4. Invista no networking com profissionais

Busque conexões com profissionais que trabalham na área de IA. Redes sociais, como LinkedIn, podem ser excelentes para isso. Além disso, grupos e fóruns online permitem aos profissionais compartilhar conhecimento e aprender com outros especialistas em IA.

