Esses são os conselhos de 6 líderes bilionários sobre como crescer na carreira — e na vida pessoal

Aos olhos de muitos, o sucesso em áreas como finanças de alto desempenho depende exclusivamente de habilidades técnicas.

Saber programar, dominar estatísticas ou resolver problemas complexos em segundos parece ser o bilhete de entrada para o topo. Mas, na prática, as competências que mais impulsionam a carreira são outras, e frequentemente subestimadas.

Executivos de algumas das empresas mais respeitadas do mundo financeiro, compartilharam o que realmente diferencia os profissionais que avançam na carreira daqueles que ficam pelo caminho. As informações foram retiradas do Business Insider.

Saber se comunicar vale tanto quanto saber calcular

Geoffrey Lauprete, diretor da Cubist (braço quantitativo da Point72), é claro: não basta ter entregas técnicas sólidas, é preciso comunicar com clareza o valor do que se faz.

Em entrevistas, ele se impressiona mais com candidatos que demonstram raciocínio estruturado, paixão verdadeira e capacidade de expressar como contribuíram em desafios anteriores, do que com currículos brilhantes.

Essa competência é essencial em ambientes colaborativos, onde decisões dependem da integração entre áreas como risco, engenharia e dados.

Saber articular uma ideia, defender um ponto com argumentos sólidos e escutar ativamente colegas é o que torna um profissional influente e confiável.

Inteligência emocional também pesa — e muito

Para John Cogman, CIO da Tower Research, comportamentos sutis têm mais valor que habilidades técnicas em profissionais que atingem o topo. Segundo ele, quem não consegue lidar com pressão, colaborar com diferentes perfis ou reconhecer seus próprios erros, dificilmente cresce, mesmo sendo um gênio dos números.

Os profissionais que se destacam possuem o que Cogman chama de “habilidades comportamentais”: empatia, consistência, humildade e capacidade de adaptação.

“Você não pode quantificar resiliência, mas ela move mais resultados do que qualquer parâmetro”, resume.

Networking e visão ampla: dois ativos que multiplicam oportunidades

Além das competências técnicas e emocionais, Tiano reforça o valor do networking de qualidade.

Ele recomenda que profissionais iniciantes participem de eventos, se conectem com ex-alunos, busquem associações profissionais e, acima de tudo, saibam se apresentar bem.

Jeremy Reff, da D.E. Shaw, complementa: sua empresa valoriza candidatos com mentalidade de principiante, mesmo vindos de áreas distantes como medicina ou ciências sociais.

O foco está em atributos como agilidade de aprendizado, criatividade e capacidade de enxergar além dos números.

Saber fracassar também é uma habilidade valiosa

Giuseppe “Gappy” Paleologo, da Balyasny Asset Management, resume com uma metáfora provocadora: “Trabalhar em finanças é como ser o nariz do Jackie Chan em um filme dos anos 80, você apanha, mas continua funcionando”.

Ele afirma que saber lidar com rejeições, falhas e críticas é parte da jornada, e só cresce quem desenvolve essa musculatura emocional.

