Essas três regras de comunicação podem estar travando — ou acelerando sua carreira

No mundo do trabalho, saber se comunicar com clareza, empatia e autoridade não é apenas um diferencial, é uma exigência. E uma das formas mais poderosas de desenvolver essa habilidade, na prática, é por meio da mentoria.

Foi o que aprendeu Jack Cline, cofundador da organização sem fins lucrativos Youth Champions, após anos sendo mentorado e, depois, tornando-se mentor de jovens líderes.

Muito além de dicas de carreira, a mentoria moldou a forma como Cline lidera, se posiciona e influencia pessoas. Ao longo da sua trajetória, ele descobriu que o impacto de um líder não está só no que é dito, mas na forma como se escuta, se age e se constrói confiança.

Hoje, suas lições servem para profissionais de todas as áreas que querem aprender, na prática, a comunicar com mais intenção, e menos performance. Veja três delas e como elas podem travar ou acelerar sua carreira

1. Credibilidade começa antes da fala

Cline aprendeu cedo, com o próprio pai, que liderança começa com o exemplo. Não adianta delegar se você não está disposto a participar. No ambiente profissional, credibilidade não se conquista com retórica, mas com atitude.

Equipes observam comportamentos, e os líderes que se colocam acima do trabalho perdem rapidamente a confiança do grupo.

No contexto de uma comunicação assertiva, esse princípio é vital. Pessoas não escutam líderes apenas pelo conteúdo de suas palavras, mas pela coerência entre o que dizem e o que fazem. Para influenciar de forma duradoura, é preciso alinhar discurso e prática, e mostrar que o compromisso com o time é genuíno.

2. Timing é sobre coragem, não sobre controle

Outro mentor importante na jornada de Cline foi David Gold, fundador da 99 Cents Only Stores. Gold não esperava o momento ideal, ele testava, errava, ajustava. Essa abordagem moldou a forma como Cline enxerga execução. A paralisia causada pela busca por timing perfeito é um veneno para a comunicação e a liderança.

No dia a dia do trabalho, muitos profissionais adiam conversas difíceis, apresentações ou posicionamentos por insegurança. Mas, como mostra Cline, o progresso vem da prática contínua, e não da perfeição.

Ter uma postura aberta ao erro, escutar o retorno do outro e ajustar o tom e a abordagem são elementos centrais de uma comunicação verdadeiramente eficaz.

3. Curiosidade amplia o diálogo, suposições o limitam

Um dos aprendizados mais transformadores para Cline foi abandonar o hábito de fazer suposições sobre pessoas e situações. Antes, ele avaliava conversas pelo que poderia “ganhar” com elas.

Depois, passou a encarar cada troca como uma oportunidade de aprender. Esse tipo de escuta ativa, que nasce da curiosidade e não do julgamento, é uma competência essencial da comunicação assertiva.

Na organização que fundou, a Youth Champions, Cline estruturou um modelo baseado em mentalidade de crescimento e responsabilidade radical. Jovens aprendem a se posicionar, a pedir orientação, a ouvir críticas com maturidade e a construir narrativas próprias, práticas fundamentais para qualquer profissional que queira se comunicar com mais clareza e propósito.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

