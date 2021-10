Quer estudar fora? Veja bolsas de estudo para Canadá, EUA e Coreia do Sul

Por Estudar Fora

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Você vai encontrar a seguir as melhores oportunidades de bolsas de estudo para começar seu curso no exterior no segundo semestre de 2021, ou a partir de 2022. Se você está em busca de uma bolsa de estudos com inscrições abertas, está no lugar certo!

As bolsas são voltadas para estudantes falantes de língua portuguesa do Brasil e de países, como Angola, Moçambique e Portugal. Confira a seguir as melhores oportunidades de outubro.

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudos para estudar fora.

Bolsas para graduação

Bolsas de estudo na Austrália

ÚLTIMOS DIAS: Universidade da Tasmania oferece bolsas de estudo para graduação

A Universidade da Tasmania, na Austrália, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para estudantes internacionais. As oportunidades são para os cursos de graduação e pós-graduação que iniciam no ano letivo de 2022.

Estão elegíveis para as bolsas estudantes de qualquer lugar do mundo que estejam entrando na Universidade da Tasmania. A seleção levará em consideração o mérito acadêmico e qualidade dos documentos escritos e enviados na application.

Os bolsistas receberão $15,000 por ano durante os quatro anos de graduação, valor que chega a cobrir mais de 50% das taxas anuais dos cursos. Interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro. Mais informações aqui.

Bolsas de estudo no Canadá

Bolsas integrais para a Universidade de Toronto

A Universidade de Toronto abriu as inscrições para as bolsas Lester B. Pearson para estudantes internacionais que desejam cursar a graduação no Canadá. Cerca de 37 estudantes de todo o mundo serão selecionados para a oportunidade.

As bolsas Lester B. Pearson incluem os custos da mensalidade, auxílio para livros, emergências e residência por quatro anos. Para concorrer ao subsídio, é necessário realizar a application e ser aprovado no programa desejado.

Mais informações sobre a application e as bolsas de estudos para a Universidade de Toronto neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 30 de novembro.

University of Saskatchewan, no Canadá, oferece bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais

A canadense University of Saskatchewan está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais para estudantes internacionais. As oportunidades são para os cursos que iniciam no ano acadêmico de 2022.

As bolsas são para os programas de graduação, mestrado e PhD da instituição. Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ser aprovado em um dos programas da Saskatchewan.

Além das integrais, a universidade oferece outras opções de bolsas de estudo parciais para alunos internacionais. Confira aqui mais informações sobre como participar. Interessados devem se inscrever até dia 1 de dezembro.

Durham College oferece auxílio financeiro para estudantes internacionais

A canadense Durham College está oferecendo bolsas de estudos para alunos internacionais que desejam entrar na faculdade no ano letivo de 2022. As oportunidades estão abertas para os programas de graduação de tempo integral.

Os benefícios são apenas um auxílio de custo de C$1.000 (cerca de R$ 4.155,00) ou C$1.500 (cerca de R$ 6.232,00). Para concorrer, os candidatos devem se inscrever no programa de graduação que deseja cursar e a Durham College avaliará cada aluno com base na pontuação em inglês. Os documentos exigidos para a matrícula são:

TOEFL/IELTS;

Diploma;

Currículo;

Carta de motivação;

Passaporte.

Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudo. Interessados nas bolsas podem se inscrever na Durham College através deste link até janeiro de 2022.

Bolsas de estudo por necessidade na University of British Columbia

A University of British Columbia, no Canadá, está com inscrições abertas para o prêmio Karen McKellin de Líder Internacional do Amanhã, que oferece bolsas de estudo para alunos internacionais de graduação. O prêmio tem como objetivo atrair estudantes com “desempenho acadêmico superior”, “habilidades de liderança”, “envolvimento em assuntos estudantis” e “serviço comunitário”.

De acordo com a instituição, o valor do prêmio “é proporcional à sua necessidade financeira” e “a necessidade financeira é determinada pelo total de mensalidades, taxas e custo de vida e subtraindo a contribuição financeira que você e sua família podem fazer a cada ano”. Os subsídios podem ser renovados por até três anos.

Podem se inscrever estudantes formados no ensino médio até, no máximo, dois anos antes do ano acadêmico em que está se inscrevendo, que estejam ingressando na primeira graduação, demonstrem alto desempenho acadêmicos atendam aos requisitos de admissão da UBC. Mais informações sobre as bolsas de estudo nesse link. Interessados devem se inscrever até o dia 1° de dezembro.

University Canada West oferece bolsas para brasileiros

A University Canadá West (UCW) está com inscrições abertas para bolsas de estudo de até 60% para brasileiros. As oportunidades são para os programas de bacharelado e MBA internacional.

Para brasileiros, além da bolsa, a UCW está oferecendo isenção total das taxas de matrículas ($150 CAD, cerca de R$ 627,00) para estudantes brasileiros até o fim de 2021. Confira aqui mais informações sobre a UCW e como funcionam as bolsas de estudo.

Bolsas de estudo na Coreia do Sul

ÚLTIMOS DIAS: GKS: inscrições abertas para bolsas integrais na Coreia do Sul

O programa GKS (Global Korea Scholarship), do Governo da Coreia do Sul, oferece anualmente mais de 100 bolsas integrais para estudantes internacionais realizarem cursos de graduação ou pós em uma universidade do país. As inscrições para as bolsas de graduação estão abertas.

Além de cobrir todos os custos com mensalidades e taxas, as GKS oferecem um auxílio financeiro mensal, seguro saúde, financiamento de viagem e até a opção do estudante se tornar fluente em coreano antes de iniciar o curso. Confira mais informações sobre como funcionam as GKS neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 20 de outubro.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

ÚLTIMOS DIAS: Programa Community Solutions 2020 está com inscrições abertas para treinamento internacional

O Community Solutions Program (CSP) está com inscrições abertas para um programa de liderança voltado para pessoas que atuam na promoção das comunicades locais através de questões relacionadas ao meio ambiente, paz e resolução de conflitos, transparência e prestação de contas, mulheres e gênero.

A programação do CSP conta com um programa de fellowship nos Estados Unidos com duração de quatro meses; acesso a um instituto de lideranças comunitárias e à múltiplas opções de iniciativas de base. Os subsídios incluem auxílio financeiro para a emissão do visto, viagens para o programa nos Estados Unidos, ajuda de custo mensal e seguro saúde.

Para se inscrever, é necessário ter atuação comunitária comprovada de, no mínimo, 2 anos. Mais informações sobre o CSP neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de outubro.

ÚLTIMOS DIAS: Programa internacional de lideranças e sustentabilidade oferece bolsas integrais

O UPG Sustainability, programa internacional de treinamento de lideranças, está com inscrições abertas para a classe de 2022. As oportunidades estão abertas para pessoas de 18 até 35 anos de qualquer nacionalidade e que possam ler, escutar e se comunicar em inglês.

O UPG oferece minicursos de treinamento de 9 semanas sobre ações positivas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, e através do fomento a projetos voltados para comunidades locais.

As bolsas incluem os custos do programa: materiais de treinamento, acomodação, auxílio para subsistência, transporte e passagens aéreas. Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de novembro.

ÚLTIMOS DIAS: LAIOB: bolsas de até 100% para cursos de negócios nos EUA

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está com inscrições abertas para bolsas de até 100% para cursos imersivos de curta duração na University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. O programa tem duração de 12 dias, 64 horas de aulas e inclui treinamento complementar em Business English.

Os programas oferecidos são para as áreas de Estratégias de Marketing e Inovação, Gestão, Gestão de Projetos Inovadores e Gestão de Vendas e Negociação. Mais informações sobre as bolsas LAIOB neste link. As inscrições podem ser feitas através deste link até o dia 17 de outubro.

Marian University oferece bolsas de estudos integrais para graduação

A Universidade de Marian, localizada no Estado de Indiana, Estados Unidos, está oferecendo bolsas de estudos integrais para estudantes aprovados no programa de bacharelado. O programa Saint Mary Academic Scholarship é voltado para os alunos com histórico escolar de destaque e com altas notas.

Os critérios de seleção não levam em conta renda familiar ou envolvimento esportivo, a seleção dos bolsistas considera apenas o mérito escolar. Além da bolsa integral, a universidade oferece outros programas de bolsas que ainda não estão com o processo de inscrição aberto. Confira aqui todas as bolsas institucionais oferecidas pela Marian University.

Interessados em concorrer à bolsa devem ser aprovados no programa de bacharelado até o dia 1 de novembro. Mais informações neste link.

Miami University oferece bolsas de estudos integrais para graduação

A norte-americana Universidade de Miami está com inscrições abertas para a Stamps Scholarphips, bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais que desejam cursar o programa de graduação da instituição.

As oportunidades incluem todas as taxas do programa, moradia, alimentação, plano de saúde, além de outras ajudas de custo. De acordo com o site da instituição, a bolsa é “concedida a alunos do ensino médio excepcionais e com alto desempenho acadêmico”.

Para concorrer, é necessário ser aprovada na Miami University para ser automaticamente considerado. Confira aqui mais informações. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de novembro.

Universidade de Boston oferece 20 bolsas integrais para Graduação

A universidade de Boston está oferecendo 20 bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais cursarem um dos programas de graduação oferecidos pela instituição.

Os critérios de seleção são baseados em mérito acadêmico e histórico escolar e a universidade procura por candidatos que tenham demonstrado “envolvimento excepcional em suas escolas e comunidades”. Para realizar a application, é necessário apresentar:

Certificado de conclusão de ensino médio;

Resultado do teste de proficiência em Inglês (TOEFL ou IELTS);

Passaporte;

Opcional: testes padrão (como o SAT).

Confira mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de dezembro.

ÚLTIMOS DIAS: Universidade de Boise oferece bolsas parciais para graduação

A Universidade de Boise, nos Estados Unidos, oferece anualmente bolsas de estudo de mais de 60% para os programas de graduação. As Global Excellence Scholarships têm duração de até 4 anos e valem para todos os cursos da instituição, com exceção dos programas: Radiologia, Pré-radiologia e opções online.

As bolsas cobrem $16,920 dos$24,980 de anuidade dos programas, equivalente a 68% do valor total, sem considerar custos, como moradia, livros, seguro saúde e despesas pessoais. Aqui é possível conferir as estimativas de valores que a universidade inclui nas despesas comuns dos alunos. Infelizmente, as oportunidades não cobrem as despesas extras.

Para concorrer é necessário realizar a application no site da e após a confirmação é possível solicitar as bolsas de estudo. Aqui é possível conferir um guia de aplicação. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de outubro.

Bolsas de estudo no Japão

ÚLTIMOS DIAS: Bolsas integrais para o Young World Summit 2022 que acontecerá no Japão

A Astrazeneca, em parceria com o programa internacional One Young World, estão com inscrições abertas para 12 jovens líderes que desejam participar da próxima edição da cúpula. O programa Young Health (YHO) levará estudantes de todo o mundo para o Young World Summit 2022, que acontecerá em Tóquio.

O objetivo da iniciativa é “empoderar jovens indivíduos para fazerem escolhas saudáveis ​​hoje que resultarão em uma vida melhor e saudável no futuro”. Os bolsistas participarão de um Workshop de capacitação para conhecer a delegação, trocar experiências e compartilhar conhecimentos.

Os subsídios incluem o convite para o One Young World Summit 2022, acomodação, alimentação e transporte de ida e volta. Podem participar jovens entre 18 e 30 anos, com potencial de liderança e que possam comprovar um compromisso em “abordar as dificuldades de saúde e bem-estar em uma comunidade local, nacional e global, com ênfase especial nas condições/problemas de saúde de crianças e adultos”.

Mais informações sobre as bolsas neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 14 de outubro através deste link.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Universidade de Oxford oferece bolsas integrais para MBA

A Universidade de Oxford oferece diversos programas de bolsas para estudantes de pós-graduação. As Skoll Scholarships são uma delas. Elas oferececem bolsas integrais para quem deseja estudar na Saïd Business School.

Para concorrer às bolsas os candidatos devem apresentar um diploma de graduação, ter um bom histórico acadêmico e ter, ao menos, 3 anos de experiência profissional.

Os subsídios incluem todos os custos das taxas do programa e £ 14,985 para despesas pessoais. Mais informações sobre as Skoll Scholarships no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até novembro de 2021.

Universidade de Oxford abre inscrições para bolsas de estudo integrais para graduação e pós!

A Oxford University, uma das melhores do mundo, está com inscrições abertas para dois programas de bolsas de estudo voltados para estudantes de graduação e pós que residem em países em desenvolvimento.

Para os programas de graduação, a Reach Oxford Scholarship cobre todos os custos da mensalidade e taxas da universidade durante todos os anos do curso escolhido além de ”

um subsídio para custo de vida e uma passagem aérea de ida e volta por ano”, de acordo com o site.

Para os programas de pós-graduação, o programa Clarendon está oferecendo cerca de 130 bolsas integrais e um auxílio para custo de vida de que pode variar dependendo das necessidades financeiras do estudante.

Para a graduação, é necessário ser aprovado no processo seletivo padrão para ingressar na universidade e, após ser aprovado, solicitar a bolsa de estudo. O programa dará prioridade para alunos que ainda não tenham ingressado na graduação. Mais informações neste link. Interessados para a Reach Oxford devem se inscrever até fevereiro de 2022.

Para a pós-graduação, todos os candidatos oriundos de países em desenvolvimento que forem aprovados nos programas estarão concorrendo automaticamente para as Bolsas de estudo. Mais informações neste link. Interessados na Claredon devem se inscrever até 7 de janeiro de 2022.

Bolsas de estudo no Vietnã



ÚLTIMOS DIAS: Ton Duc THang University oferece 50 bolsas integrais para graduação

A Ton Duc THang University, localizada no Vietnã, está com inscrições abertas para 100 bolsas integrais para estudantes internacionais cursarem um programa de graduação na instituição.

O programa está oferecendo 50 bolsas integrais para os cursos de graduação oferecidos em língua inglesa e outras 50 para os programas oferecidos em vietnamita. As opotunidades são para os quatro anos de duração dos programas e incluem auxílio moradia.

Para concorrer aos programas em inglês é necessário apresentar um comprovante de proficiência em inglês (IELTS 5.0; TOEFL iBT: 45; Cambridge Exams: PET/FCE 140; Cambridge BEC Pre. 140, BULATS 40, TOEIC – 4 skills: Listening and Reading 550, Writing 120, Speaking 120).

Mais informações sobre as bolsas de estudo para a Ton Duc Thang University neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de outubro.

Bolsas para pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

ÚLTIMOS DIAS: Munich Intellectual Property Law Center ofere bolsas integrais DAAD

O MIPLC (Munich Intellectual Property Law Center) está com inscrições abertas para bolsas integrais via DAAD para estudantes da área de direito em nível de pós-graduação. As oportunidades são para alunos internacionais oriundos de países em desenvolvimento, de acordo com a classificação da OCDE.

O MIPLC é voltado para pesquisadores da área de Propriedade Intelectual e Lei da Concorrência (LL.M. – entenda o que é neste link). As bolsas oferecidas são integrais e incluem as taxas universitárias, uma ajuda de custo mensal de EUR 850, seguro saúde, subsídios para viagem, pesquisa e um curso mandatório de Alemão de dois meses.

Podem se inscrever estudantes de países em desenvolvimento que tenha um diploma de bacharelado e, pelo menos, dois anos de experiência profissional completa como autoridade pública estatal ou em uma empresa privada. Mais informações sobre as bolsas de estudo neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de outubro.

DAAD oferece bolsas de estudos integrais para mestrado em Arquitetura na Alemanha

O DAAD, um dos maiores programas de bolsas de estudos do mundo, está com inscrições abertas para estudantes da área de Arquitetura que desejam realizar um mestrado na Alemanha.

As bolsas são integrais, têm duração de 10 a 24 meses e incluem: pagamento mensal de € 861,00, seguro-saúde, subsídios para estudos, viagem, moradia e familiares. Além disso, para estudantes internacionais que não dominam o idioma Alemão, as oportunidades oferecem cursos para aprender a língua.

Acesse aqui mais informações sobre as bolsas. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de dezembro. Confira aqui todas as oportunidades DAAD com inscrições abertas.

Universidade Alemã de Ciências Aplicadas oferece 10 bolsas para estrangeiros

Com opções de cursos online e presenciais, a alemã IU de Ciências Aplicadas está oferecendo bolsas de até 80% para os cursos online. Para as bolsas em cursos presenciais, a instituição solicita que os interessados entrem em contato para maiores informações. A ajuda de custo contempla diplomas de graduação, mestrado e MBA, com duração de um a dois anos.

Bolsas de estudo na Austrália

Southern Cross University oferece bolsas integrais para PhD

A Universidade Southern Cross (USC), localizada na Austrália, está oferecendo bolsas de estudos integrais para estudantes de PhD. As oportunidades são para ingressar no programa de arqueo-geoquímica da instituição.

A SCU está classificada entre as 100 melhores universidades jovens do mundo. Os estudantes selecionados receberão $28,597 anualmente durante os três anos do PhD. Interessados devem enviar:

Um CV atualizado (2 páginas no máximo);

Uma carta de apresentação (1 página);

Transcrições/certificados de graduação;

Comentários de dois pesquisadores de referências;

Documentos de pesquisa relevantes (em PDF).

Confira aqui mais informações sobre as bolsas de estudos. As bolsas ficarão disponíveis até todas as vagas serem preenchidas.

Bolsas de estudo no Canadá

University Canada West oferece bolsas para brasileiros

A University Canadá West (UCW) está com inscrições abertas para bolsas de estudo de até 60% para brasileiros. As oportunidades são para os programas de bacharelado e MBA internacional.

Para brasileiros, além da bolsa, a UCW está oferecendo isenção total das taxas de matrículas ($150 CAD, cerca de R$ 627,00) para estudantes brasileiros até o fim de 2021. Confira aqui mais informações sobre a UCW e como funcionam as bolsas de estudo.

Vanier, programa de bolsas de estudo do governo canadense para PhDs, está com inscrições abertas

O Vanier CGS (Canada Graduate Scholarships) é um programa criado para atrair estudantes que desejam realizar o PhD no Canadá. As oportunidades são para programas de PhD ou combinados MA/PhD ou MD/PhD (confira aqui o significado de PhD e os diferentes tipos de programas) nas áreas de ciências naturais, engenharia, ciências sociais e humanas.

Os critérios de seleção incluem a relevância da pesquisa com “um componente de pesquisa significativo que leve à conclusão de uma tese, grande projeto de pesquisa, dissertação, publicação acadêmica e desempenho”.

Os estudantes selecionados receberão um total C$ 50.000 por ano durante três anos. Confira aqui mais informações sobre as bolsas e critérios de seleção. Interessados devem se inscrever no programa até novembro de 2021.

University of Saskatchewan, no Canadá, oferece bolsas de estudos integrais para estudantes internacionais

A canadense University of Saskatchewan está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais para estudantes internacionais. As oportunidades são para os cursos que iniciam no ano acadêmico de 2022.

As bolsas são para os programas de graduação, mestrado e PhD da instituição. Para concorrer a uma das bolsas, é necessário ser aprovado em um dos programas da Saskatchewan.

Além das integrais, a universidade oferece outras opções de bolsas de estudo parciais para alunos internacionais. Confira aqui mais informações sobre como participar. Interessados devem se inscrever até dia 1 de dezembro.

Bolsas de estudo na China

Hong Kong – território autônomo na China

Governo de Hong Kong abre inscrições para programa de Fellowship com bolsas integrais para PhD

O programa Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2022/2023 está com inscrições abertas estudantes que desejam cursar o PhD em Hong Kong. O objetivo do fellowship é “atrair os melhores e mais brilhantes estudantes do mundo”.

O subsídio do programa é de HK$ 322,800 (cerca de R$ 214.900,00) por ano, além de fundo para conferências e viagens de pesquisa por um período de 3 anos. Os critérios de seleção para as bolsas de estudo são excelência acadêmica, potencial e habilidade de pesquisa, comunicação e talentos “interpessoais” e habilidades de liderança.

As universidades que participam do programa são: City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of Hong Kong.

Mais informações sobre o programa neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de dezembro.

Bolsas integrais para mestrado na Universidade de Pequin

A Pequin University, uma das 20 melhores universidades do mundo, está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais Yenching Academy para os programas de mestrado que iniciam em 2022. O objetivo do programa é “construir pontes entre a China e o resto do mundo através da interdisciplinalidade”.

As bolsas são voltadas para estudantes que tenham demonstrado “talento para liderança e inovação”. Os subsídios são para uma ampla variedade de cursos interdisciplinares sobre a China nos campos de humanidades e ciências sociais.

A Yenchin Academy são integrais e cobrem as taxas universitárias, acomodação, auxílio para despesas do dia a dia e viagens. Ao todo, são oferecidas aproximadamente 120 novos alunos anualmente.

Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 3 de dezembro.

Bolsas de estudo na Dinamarca

Governo da Dinamarca oferece bolsas integrais para mestrado em engenharia

O Ministério da Educação Superior e Ciências do Governo da Dinamarca, em parceria com a University of Southern Denmark (SDU) está oferecendo bolsas de estudo integrais para estudantes internacionais realizarem um mestrado em engenharia na instituição.

As bolsas são para os programas de mestrado em engenharia nas áreas de mecatrônica (confira mais informações neste link) e eletrônica (confira mais informações aqui). Os subsídios cobrem todos os custos do programa selecionado e incluem despesas com moradia.

De acordo com o site da universidade, as bolsas serão concedidas aos candidatos mais qualificados “com base na média das notas da sua graduação”. Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de Fevereiro de 2022.

Bolsas de estudo na Espanha

Becas Santander e Universidad Villanueva oferecem bolsas para graduação e mestrado

O programa de mobilidade acadêmica do Banco Santander, em parceria com a Universidad Villanueva, está oferecendo bolsas de estudo de até 50% para estudantes com notas de destaque. Para mais informações, confira nossa página com as oportunidades Becas Santander com inscrições abertas para brasileiros.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Bolsas para professores de inglês nos Estados Unidos

A Comissão Fulbright abriu inscrições para o DAI (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers), programa de bolsas para professores de inglês da rede pública. As inscrições estão abertas para candidatos de 6 estados brasileiros (Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Sergipe) e o prazo para se candidatar varia conforme cada um deles. A inscrição deve ser feita por meio da Secretaria Estadual de Educação dos Estados participantes.

Para ser elegível ao programa de bolsas para professores de inglês, é necessário ter licenciatura em Letras/Inglês (concluída após 31 de dezembro de 2010) e ser docente efetivo do idioma no ensino médio, com pelo menos metade de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino regular.

Associação Americana oferece bolsas para mulheres na pós-graduação

A AAUW (Associação Americana de Mulheres Universitárias) está com inscrições abertas para concorrer a bolsas internacionais para estudo ou pesquisa de pós-graduação nos Estados Unidos. Podem concorrer ao prêmio mulheres que não são cidadãs dos Estados Unidos ou residentes permanentes.

De acordo com o site do programa, será “dada preferência a mulheres que mostram compromisso prévio com o avanço de outras mulheres e meninas por meio de trabalho cívico, comunitário ou profissional”. Os valores das bolsas são:

Bolsa de Mestrado/Profissional: $ 18.000;

Bolsa de Doutorado: $ 20.000;

Bolsa de pós-doutorado: $ 30.000.

Mais informações sobre as bolsas de estudo nesse link. Interessados devem se inscrever até o dia 15 de novembro.

Programa de fellow da Universidade de Harvard para pesquisadores está com inscrições abertas

O Centro de Estudos do Renascimento Italiano, da Universidade de Harvard, está com inscrições abertas para um programa de fellowship para pesquisadores de diversas áreas. As inscrições são para pesquisadores profissionais que já possuem doutorado.

Acadêmicos das seguintes áreas relacionadas ao estudo da história africana pré-colonial e colonial c. 1250-1750 podem se inscrever: história da arte, história de culturas expressivas, musicologia, história econômica, intelectual, política e história religiosa, literatura e línguas.

Os fellows receberão um auxílio mensal durante a pesquisa em cada instituição. Mais informações sobre os programas de fellow neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até dia 21 de novembro.

Bolsas de estudo na Holanda

Universidade de Maastricht oferece 24 bolsas integrais para mestrado

A Universidade de Maastricht, da Holanda, está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais para estudantes de mestrado. O programa Holland-High Potential está oferencendo 24 bolsas para estudantes internacionais.

Os subsídios incluem os valores das mensalidades, um auxílio de custo de €12,350 até €23,750 por ano, seguro saúde e vistos. A duração dos programas de mestrado são de 13 a 25 meses. Para concorrer, é necessário se matricular e ser aprovado em um dos programas de mestrado da Maastricht e solicitar a bolsa.

Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro.

Bolsas de estudo em Israel

Bolsas para pós-graduação na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, está oferecendo bolsas para brasileiras(os) em seus programas de Pós-Graduação em inglês. A bolsa, oferecida pelo Brasil Scholarship Fund (BSF), cobre 50% do valor dos programas (ou 40%, no caso do International LLM). Para concorrer, o candidato deve ser aceito pela universidade e então se candidatar à bolsa através de um formulário.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Universidade de Oxford abre inscrições para MBA com bolsas de estudo

A Oxford University, uma das melhores do mundo, abriu as inscrições para o programa Oxford 1+1 MBA, que combina “a profundidade de um mestrado especializado de um ano com a amplitude de um MBA de um ano de alto nível”.

O programa tem duração de dois anos. De acordo com o site do programa, a universidade pretende oferecer até 1.000 bolsas integrais e parciais para os estudantes que ingressarem em 2021/22.

Os bolsistas serão selecionados por mérito e potencial acadêmico e todo estudante que se matricular estará concorrendo automaticamente. Interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro.

Inscrições abertas para bolsas de mestrado na Universidade de Oxford

O programa Oxford-Weidenfeld and Hoffman Scholarship and Leadership, criado pelo Weidenfeld-Hoffmann Trust, oferece bolsas integrais para estudantes da América Latina, África e Ásia realizarem um programa de mestrado na Universidade de Oxford.

As bolsas incluem todas as mensalidades e taxas dos programas de mestrado e uma auxílio anual de, pelo menos, £15,609. Para concorrer, o estudante deve se inscrever em um dos programas de mestrado disponíveis e, durante a inscrição, selecionar a opção “Weidenfeld-Hoffman Scholarship and Leadership Programme” na parte de financiamento.

Mais informações sobre as bolsas neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 7 de janeiro.

ÚLTIMOS DIAS: Bolsas de mestrado em negócios na Universidade de Oxford para mulheres

A Saïd Business School, escola de negócios da Universidade de Oxford, está com inscrições abertas para o programa Diploma Scholarships for Women, que oferece bolsas para mestrado em negócios na universidade, exclusivas para mulheres. Para a candidatura, as interessadas devem enviar “candidaturas excepcionais” (segundo a instituição) aos programas. As inscrições estão abertas ao longo do ano, entre os dias 10 de maio e 18 de outubro.

São, ao todo, 5 bolsas de estudo para 5 programas diferentes e cada estudante selecionado receberá um total de £10.000. As cinco áreas de estudo são: negócios globais, estratégia financeira, liderança organizacional, estratégia e inovação e inteligência artificial para os negócios.

Universidade de Oxford abre inscrições para bolsas de estudo integrais para graduação e pós!

A Oxford University, uma das melhores do mundo, está com inscrições abertas para dois programas de bolsas de estudo voltados para estudantes de graduação e pós que residem em países em desenvolvimento.

Para os programas de graduação, a Reach Oxford Scholarship cobre todos os custos da mensalidade e taxas da universidade durante todos os anos do curso escolhido além de ”

um subsídio para custo de vida e uma passagem aérea de ida e volta por ano”, de acordo com o site.

Para os programas de pós-graduação, o programa Clarendon está oferecendo cerca de 130 bolsas integrais e um auxílio para custo de vida de que pode variar dependendo das necessidades financeiras do estudante.

Para a graduação, é necessário ser aprovado no processo seletivo padrão para ingressar na universidade e, após ser aprovado, solicitar a bolsa de estudo. O programa dará prioridade para alunos que ainda não tenham ingressado na graduação. Mais informações neste link. Interessados para a Reach Oxford devem se inscrever até fevereiro de 2022.

Para a pós-graduação, todos os candidatos oriundos de países em desenvolvimento que forem aprovados nos programas estarão concorrendo automaticamente para as Bolsas de estudo. Mais informações neste link. Interessados na Claredon devem se inscrever até 7 de janeiro de 2022.

Bolsas de estudo na Rússia

Inscrições abertas para bolsas integrais de pós-graduação na Rússia

O programa Open Doors: Russian Scholarship Project está com inscrições abertas para bolsas integrais para estudantes internacionais que desejam fazer um mestrado ou doutorado nas melhores universidades da Rússia. O projeto é realizado em parceria com o Ministério da Ciência e da Educação Superior da Federação Russa.

São mais de 300 bolsas de estudo disponíveis para a edição de 2022 que cobrem 100% dos custos dos cursos. Para se inscrever os candidatos devem apresentar um diploma de graduação. Os cursos oferecidos são ministrados em inglês ou russo.

Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 10 de dezembro.

Bolsas de estudo na Suíça

Bolsas de estudo para mestrado na Universidade de Lausanne, na Suíça

A Universidade de Lausanne, na Suíça, está com inscrições abertas para 10 bolsas de estudo para estudantes internacionais em nível de mestrado. As bolsas têm duração de um ano e meio a dois anos, dependendo do curso escolhido.

Os estudantes selecionado receberão CHF 1.600 por mês e terão isenção das taxas fixas de inscrição dos cursos. As oportunidades são para todos os programas de mestrado, com exceção das seguintes áreas: Faculdade de Medicina; Educação; Direito pelas Universidades de Zurique e Lausanne; Direito Penal, especialização em magistratura; Ciências da Educação Física e Didática do Esporte; Ciências da Saúde.

Mais informações sobre as oportunidades neste link. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de novembro.

Bolsas de estudo sem local específico

Inscrições abertas para o programa Erasmus 2021/2022

Estão abertas as inscrições para o programa Erasmus 2021-2022. Alunos de mestrado e PhD podem concorrer a bolsas de estudo integrais em diversas universidades europeias de prestígio.

Os estudantes selecionados receberão um auxílio mensal de 1.100 ou 1.200 euros, financiamento integral das taxas universitárias e subsídios para viagem de ida e volta.

Entre os documentos exigidos, é necessário apresentar um certificado de comprovante de proficiência em inglês do TOELF ou IELTS. Mais informações neste link. Interessados devem se inscrever (confira as etapas aqui) até o dia 31 de dezembro.

OMS e ICFJ oferece curso gratuito sobre prevenção de violência para jornalistas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o International Center for Journalists (ICFJ) estão oferecendo um curso online sobre prevenção de violência, com foco no combate à violência infantil.

O objetivo do programa é incentivar e dar ferramentas para que jornalistas de todo o mundo dêem mais destaque para os casos de violência contra crianças.

O curso tem duração de duas semanas e acontecerá em dezembro de 2001. Mais informações neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 19 de novembro.

"As Melhores Bolsas de Estudo com Inscrições Abertas em Outubro" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

