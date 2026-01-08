Quer crescer em 2026? Veja os 10 empregos em alta no LinkedIn

Levantamento considera vagas ocupadas pelos usuários da rede entre 2023 e 2025 (Getty Images)
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14h44.
O LinkedIn divulgou a lista 'Empregos em Alta 2026', que mostra as áreas com maior crescimento nos últimos anos. O líder do ranking é o cargo de Engenheiro de Inteligência Artificial.
O levantamento busca apontar as principais tendências de carreira e é conduzido pelo time editorial do LinkedIn.
A análise aponta que a demanda está concentrada em funções técnicas especializadas, com foco nas que estão ligadas à inteligência artificial, cibersegurança, análise de dados e contabilidade.
Ao lado do protagonismo da tecnologia está também o foco em cargos de planejamento financeiro, estratégico e corporativo.
A primeira posição é ocupada pelos engenheiros de IA e mostra a consolidação das ferramentas na transformação do mercado de trabalho.
Apesar do avanço de cargos ligados a novas tecnologias, áreas da saúde, energia e logística seguem em posição de destaque na listagem.
Segundo o editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, Guilherme Odri, o objetivo da lista é guiar profissionais para eles fazerem escolhas mais assertivas conforme a movimentação do mercado.
Os dados deste ano evidenciam um traço importante no perfil das contratações, com maior valorização de funções que ajudam as empresas a operar com mais eficiência, previsibilidade e controle de risco - seja por meio da inteligência artificial, do planejamento estratégico ou da gestão de processos críticos.
Para elaborar a listagem, o LinkedIn analisou dados de 1° de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2025.
Ter um crescimento consistente entre os usuários e um número significativo de anúncios de vagas são requisitos para entrar no ranking.
Para otimizar as informações, cargos idênticos com hierarquias diferentes foram agrupados e classificados em conjunto, sem distinção do nível de experiência.
Vagas de estágio, voluntariados e contratações temporárias foram excluídas.