Quer crescer em 2026? Veja os 10 empregos em alta no LinkedIn

Áreas ligadas a inteligência artificial, saúde e contabilidade lideram a lista

Levantamento considera vagas ocupadas pelos usuários da rede entre 2023 e 2025 (Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14h44.

O LinkedIn divulgou a lista 'Empregos em Alta 2026', que mostra as áreas com maior crescimento nos últimos anos. O líder do ranking é o cargo de Engenheiro de Inteligência Artificial.

O levantamento busca apontar as principais tendências de carreira e é conduzido pelo time editorial do LinkedIn.

Áreas de destaque no mercado de trabalho

A análise aponta que a demanda está concentrada em funções técnicas especializadas, com foco nas que estão ligadas à inteligência artificial, cibersegurança, análise de dados e contabilidade.

Ao lado do protagonismo da tecnologia está também o foco em cargos de planejamento financeiro, estratégico e corporativo.

A primeira posição é ocupada pelos engenheiros de IA e mostra a consolidação das ferramentas na transformação do mercado de trabalho.

Setores 'clássicos' se mantêm relevantes

Apesar do avanço de cargos ligados a novas tecnologias, áreas da saúde, energia e logística seguem em posição de destaque na listagem.

Segundo o editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, Guilherme Odri, o objetivo da lista é guiar profissionais para eles fazerem escolhas mais assertivas conforme a movimentação do mercado.

Os dados deste ano evidenciam um traço importante no perfil das contratações, com maior valorização de funções que ajudam as empresas a operar com mais eficiência, previsibilidade e controle de risco - seja por meio da inteligência artificial, do planejamento estratégico ou da gestão de processos críticos.

Ranking dos 10 cargos em alta para 2026

Confira os empregos que devem se destacar este ano.
  1. Engenheiro de IA: projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões;
  2. Técnico de enfermagem: auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administra medicamentos, registra sinais vitais e oferece suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue;
  3. Planejador financeiro: ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras;
  4. Consultor de assuntos regulatórios: orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações;
  5. Geofísico: estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos;
  6. Engenheiro de segurança de processo: analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria;
  7. Especialista em gestão de contas: apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos;
  8. Cientista agrário: estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos;
  9. Consultor de investimentos: auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros;
  10. Engenheiro de confiabilidade: analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.

Como o levantamento foi feito?

Para elaborar a listagem, o LinkedIn analisou dados de 1° de janeiro de 2023 a 31 de julho de 2025.

Ter um crescimento consistente entre os usuários e um número significativo de anúncios de vagas são requisitos para entrar no ranking.

Para otimizar as informações, cargos idênticos com hierarquias diferentes foram agrupados e classificados em conjunto, sem distinção do nível de experiência.

Vagas de estágio, voluntariados e contratações temporárias foram excluídas.

