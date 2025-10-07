Quem é Leonardo Navarro, ex-atleta de 18 anos que sonha em criar a própria empresa

Aos 18 anos, Leonardo Navarro carrega uma maturidade pouco comum para alguém que ainda nem ingressou na faculdade.

Ex-atleta profissional de basquete, ele cresceu cercado pela disciplina e pela mentalidade competitiva do esporte, dois ingredientes que moldaram seu caráter e hoje impulsionam seu novo sonho: empreender.

“Eu sou aquele cara que quando me propõe a fazer alguma coisa, eu vou até o final. Vou com tudo que eu tenho”, diz Leonardo, em um tom que revela convicção e propósito.

Mas essa certeza nem sempre esteve presente. Depois de concluir o ensino médio e encarar um ciclo no basquete, Leonardo passou por um período de incertezas sobre o futuro.

“Eu estava pensando em fazer Economia. Eu não sabia muito bem o que eu queria”, conta. Foi então que o NextGen Program, da Escola de Negócios Saint Paul, entrou em cena.

NextGen: o ponto de virada

Durante as férias, Leonardo se inscreveu no NextGen, programa pré-faculdade da Saint Paul voltado para jovens de 15 a 18 anos interessados em liderança, finanças, empreendedorismo e inteligência artificial.

"O programa me ajudou bastante. Foi quando percebi que, para aquilo com que eu quero trabalhar, o melhor caminho seria a Administração" Leonardo Navarro, ex-atleta de basquete e estudante

O NextGen ofereceu algo que ele ainda não havia encontrado na sala de aula: vivência prática e inspiração real. As visitas ao BTG Pactual e à Meta marcaram o jovem profundamente.

“Foram os dois lugares onde percebi que, se eu tenho potencial e força de vontade, posso montar um projeto meu. Tenho total capacidade de fazer algo que ainda não existe”, afirma.

Foi a partir desse momento que o ex-atleta transformou sua visão de mundo. De sucessor em potencial do negócio do pai, dono de uma corretora de seguros , Leonardo passou a enxergar o futuro com autonomia. “Antes, eu pensava em trabalhar com meu pai. Hoje, vejo que posso criar a minha própria empresa.”

NextGen: o programa que despertou o espírito empreendedor de Leonardo

Do esporte aos negócios

“O basquete me ajudou muito a saber lidar com a força de vontade, a pensar em grupo, a ter espírito de equipe”, explica Leonardo ao contar que a rotina intensa de treinos e campeonatos deixou marcas que vão muito além das quadras.

Leonardo foi capitão de time e aprendeu cedo o que significa liderar com empatia. “Ser líder não é só mandar fazer. É carregar o pessoal pra cima, dar recursos pro outro melhorar, fazer o time ser melhor.”

Mais do que habilidade técnica, o esporte lhe ensinou a agir sob pressão, uma competência que ele considera essencial para o mundo corporativo. Ele afirma que, “no mercado financeiro, tem essa coisa de pressão. Eu consigo ficar tranquilo em momentos de total preocupação.”

Um olhar para o futuro

Hoje, Leonardo se prepara para o vestibular de Administração, decidido a mergulhar de vez no universo dos negócios. Ele quer entender o funcionamento das empresas por dentro, construir relações com grandes executivos e só então criar algo próprio, talvez até no setor esportivo.

“Eu tenho vontade de abrir uma academia de basquete, contratar profissionais da área, dar treinos. Mas antes quero trabalhar em empresas, conversar com diretores e presidentes, entender a gestão e juntar as peças pra construir um negócio sólido”, explica.

Para isso, ele conta com o apoio da família. “Meus pais sempre foram muito apoiadores. Minha mãe sempre falou: se você vai fazer, vai até o final. Eles sempre estiveram do meu lado”, conta, emocionado.

Leonardo também cita José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação, como uma das maiores inspirações. “Eu estudei a carreira dele. É um cara que fala bem, que é empreendedor, e eu consigo me ver sendo esse tipo de pessoa”, diz.

Leonardo Navarro e Mila Securato, Diretora Executiva da Graduação

O próximo passo

Decidido a seguir carreira em Administração, com destaque para o mundo dos negócios, Leonardo quer continuar trilhando o caminho que começou no NextGen. “Eu sei o quanto eu consigo me esforçar. Com o estudo e as pessoas certas, eu posso fazer algo grande”, diz, com o mesmo brilho no olhar de quem um dia liderou o time em quadra.

