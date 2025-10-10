Carreira

Quem domina IA ganha até 43% a mais, mesmo sem trabalhar com tecnologia

Desde 2022, vagas em funções não técnicas com competências em inteligência generativa cresceram 800%

Profissionais com habilidades básicas ou avançadas em IA estão mais valorizados; setores de marketing, finanças e P&D lideram a demanda (Getty Images).

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 18h00.

Um estudo da plataforma Lightcast analisou mais de um bilhão de vagas e identificou não apenas aumento na demanda por habilidades em IA, mas também salários significativamente maiores para cargos que as exigem.

Apesar das preocupações de que a inteligência artificial possa substituir empregos, o mercado de trabalho oferece boas oportunidades para profissionais com habilidades em IA.

Vagas que mencionam pelo menos uma habilidade em IA oferecem, em média, 28% a mais do que aquelas sem menção — cerca de US$ 18 mil anuais a mais. Para funções que requerem duas ou mais habilidades, o prêmio salarial sobe para 43%.

As áreas com maior valorização foram suporte ao cliente, vendas e manufatura.

O estudo listou mais de 300 habilidades em IA, desde ética em IA e inteligência generativa até machine learning. Algumas exigem alta especialização, mas muitas são básicas, como uso de ChatGPT ou Microsoft Copilot.

Essas competências básicas estão se tornando mais comuns e acessíveis, permitindo que funcionários de nível operacional e júnior também atuem com processos habilitados por IA.

A demanda por habilidades em IA cresce mais rápido fora do setor de tecnologia.

Desde 2022, vagas em funções não técnicas que mencionam inteligência generativa aumentaram 800%. Marketing, relações públicas, ciência, pesquisa, planejamento social e finanças são alguns dos setores que buscam profissionais com essas competências.

Especialistas alertam que IA chega a todas as funções e carreiras em ritmos diferentes, tornando essencial um nível básico de domínio em IA para todos os profissionais.

