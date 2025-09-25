78% das funções em tecnologia exigem habilidades em IA, aponta estudo

Um novo relatório do AI Workforce Consortium revela que 78% das funções em tecnologia exigem habilidades em inteligência artificial atualmente.

O estudo liderado pela multinacional Cisco analisou dados de anúncios de emprego em diversos países no período de um ano, com destaque para funções ligadas à IA dominam o crescimento do mercado de trabalho. Entre as áreas em maior expansão estão engenharia de IA/ML, governança e ética em IA, além de Processamento de Linguagem Natural (PLN).

O levantamento aponta déficit crítico em habilidades técnicas como IA generativa, grandes modelos de linguagem (LLMs), engenharia rápida e segurança de IA.

Ao mesmo tempo, competências comportamentais, as soft skills, como comunicação, liderança e colaboração, são cada vez mais valorizadas para uma adoção responsável da tecnologia. A demanda por especializações em segurança de IA (+298%), adaptação de modelos-base (+267%), IA responsável (+256%) e sistemas multiagentes (+245%) reforça a rápida evolução do setor, apesar de ainda existir escassez de talentos.

O relatório destaca ainda centros globais de IA. O Vale do Silício lidera com crescimento de 156% nos empregos de IA, seguido por Londres e Toronto, enquanto cidades como Manchester, Lyon e Vancouver surgem como polos emergentes, com expansão superior a 70%.

