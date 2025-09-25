Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quatro livros que mostram como aplicar inteligência emocional na prática

Obras de referência revelam como hábitos, mentalidade e emoções moldam o sucesso profissional

Livros: a livraria paulista que só vende autores LGBTQIA+. (Daniel Grizelj/Getty Images)

Livros: a livraria paulista que só vende autores LGBTQIA+. (Daniel Grizelj/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14h16.

Dominar habilidades técnicas é importante, mas é no autoconhecimento, no controle emocional e na capacidade de adaptação que muitos profissionais constroem carreiras sólidas e influentes. 

Quatro livros, escritos por especialistas de renome, mostram como o desenvolvimento da inteligência emocional pode transformar não apenas sua vida pessoal, mas principalmente sua trajetória profissional.

1. Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar — Daniel Kahneman

O psicólogo e Nobel de Economia Daniel Kahneman revela, nesta obra, como nosso cérebro opera em dois sistemas: um rápido, intuitivo e automático; outro lento, analítico e deliberado. Ambos influenciam diretamente nossas decisões, inclusive no ambiente de trabalho.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

"Rápido e Devagar" explica por que, muitas vezes, tomamos decisões irracionais sem perceber, e como vieses cognitivos, como o da ancoragem ou da disponibilidade, afetam desde uma reunião com a liderança até o planejamento de carreira.

2. Inteligência Emocional: Por Que Ela Pode Importar Mais do Que o QI — Daniel Goleman

Nesta obra que popularizou o conceito de inteligência emocional, o psicólogo Daniel Goleman apresenta quatro pilares fundamentais: 

  • Autoconsciência
  • Autorregulação
  • Empatia 
  • Habilidades sociais

Com base em pesquisas de ponta e ampla vivência no jornalismo científico, o autor mostra como essas habilidades moldam o desempenho profissional.

A obra demonstra que a inteligência emocional é uma competência determinante para quem busca liderar, colaborar e crescer em ambientes complexos. 

Goleman destaca que profissionais emocionalmente inteligentes não apenas se conhecem melhor, como também gerenciam melhor os relacionamentos — algo essencial em qualquer organização.

3. Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso — Carol Dweck

Carol Dweck, professora da Universidade Stanford, mudou a forma como olhamos para o aprendizado e o crescimento profissional. Em Mindset, ela apresenta a diferença entre duas formas de encarar a própria capacidade: a mentalidade fixa (que acredita que as habilidades são inatas) e a mentalidade de crescimento (que vê o desenvolvimento como algo contínuo).

Se para alguns o erro é um obstáculo, para outros é parte do processo. Dweck mostra, com base em estudos científicos, que quem adota a mentalidade de crescimento apresenta mais resiliência, mais iniciativa e melhores resultados — na escola, no esporte, no trabalho e na vida.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor.

4. Hábitos Atômicos — James Clear

Com base em neurociência e psicologia comportamental, James Clear mostra como melhorias diárias de 1% podem gerar transformações significativas ao longo do tempo. Hábitos Atômicos é um guia prático para quem deseja substituir comportamentos improdutivos por rotinas sustentáveis.

O autor apresenta um modelo baseado em quatro estágios (estímulo, desejo, resposta e recompensa) e defende que o sucesso não está em metas ambiciosas, mas na construção de sistemas eficientes. A mudança acontece quando o ambiente e as pequenas escolhas do dia a dia são moldados de forma consciente.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaInteligência emocionalNa Prática

Mais de Carreira

Unilever retoma Programa de Trainee com salário de R$ 17 mil. Inscrições abertas até 22 de outubro

CEO usa frase simples de 5 palavras para evitar estresse no trabalho: 'Resolve problemas'

'Jamais saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta número 1', diz especialista

Cinco plataformas de IA pouco conhecidas que estão viralizando fora do país

Mais na Exame

Infraestrutura

São Paulo é 3ª megacidade com infraestrutura mais forte, diz estudo

Mercados

Ibovespa opera em leve queda após renovar recorde na véspera

Tecnologia

O CD-ROM perdido do Pão de Açúcar que prometia delivery de mercado em 1995

ESG

Fundação de Jeff Bezos levanta R$ 41,6 bilhões para projetos de energia limpa em todo o mundo