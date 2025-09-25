Eles trabalham sozinhos — e estão construindo empresas milionárias; aqui está o motivo

Empresas de um único dono, sem funcionários, estão crescendo em ritmo acelerado, movimentando cifras bilionárias e redesenhando o mapa da economia norte-americana.

Mais do que uma tendência de empreendedorismo individual, o avanço dos solopreneurs, profissionais que tocam todas as frentes do negócio sozinhos, está gerando impactos diretos nas estratégias de finanças corporativas, abrindo novas possibilidades de estruturação, investimento e retorno. As informações foram retiradas da matéria da Inc.

De modelo alternativo a motor da economia

Dados do U.S. Census Bureau mostram que 29,8 milhões de empresas sem funcionários movimentaram cerca de US$ 1,7 trilhão, o equivalente a 6,8% do PIB americano. Apesar de ainda não refletirem todo o volume das grandes corporações, os solopreneurs representam mais de 80% de todas as pequenas empresas dos EUA.

Para profissionais de finanças corporativas, essa mudança de cenário exige novas análises de viabilidade e avaliação de risco. A autonomia e a escalabilidade dos solopreneurs desafiam os modelos tradicionais.

Receita crescente e lucro em tempo recorde

Relatórios de 2025 da Gusto e da MBO Partners revelam um dado impressionante, trazendo que os solopreneurs estão alcançando receitas médias de até US$ 500 mil anuais em apenas cinco anos de operação, com crescimento médio de 15% ao ano.

Além disso, 5,6 milhões de trabalhadores independentes já ultrapassam os US$ 100 mil anuais em faturamento, número 19% superior ao registrado no ano anterior e quase o dobro do visto em 2020.

Esses resultados colocam muitos negócios solo acima da média salarial de funcionários do mercado corporativo tradicional.

Solopreneurs ensinam novas lógicas às finanças corporativas

Mais do que um fenômeno de comportamento empreendedor, o crescimento do solopreneurismo sinaliza uma mudança nas engrenagens da economia, e traz lições valiosas para as finanças corporativas:

Redesenho de estruturas de custo: o sucesso com times de um único membro exige revisão das alavancas financeiras tradicionais.

Valoração por influência e alcance: a marca pessoal, construída nas redes, passa a ter impacto direto na precificação e valuation de negócios solo.

Modelos de receita multifonte: solopreneurs monetizam com assinaturas, ads, e-commerce, consultoria e conteúdo — diversificando entradas com risco diluído.

