Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quando a conversa muda de estratégia para finanças, quem realmente domina a sala?

Dominar operação já não basta: conselhos e CEOs cobram fluência financeira da alta liderança

1. Finanças saudáveis (EXAME.com)

1. Finanças saudáveis (EXAME.com)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16h38.

Durante anos, executivos construíram carreiras sólidas dominando áreas como marketing, operações, tecnologia, comercial e gestão de pessoas. Aprenderam a crescer entregando resultado, liderando equipes e expandindo negócios.

Mas existe um momento específico em que muitos profissionais experientes começam a perder espaço dentro das próprias discussões estratégicas que ajudaram a construir. 

É quando a conversa deixa de ser sobre execução e passa a girar em torno de capital, estrutura financeira, retorno sobre investimento, valuation, M&A e eficiência operacional sob a ótica financeira.

Nesse instante, boa parte da sala muda de posição. Alguns passam a conduzir a decisão enquanto outros apenas acompanham.

O cenário ajuda a explicar um movimento que vem ganhando força entre executivos seniores, donos de empresa e profissionais que miram cadeiras em conselho: a busca por formação financeira aplicada ao ambiente executivo — mesmo entre aqueles que nunca trabalharam diretamente na área.

O FECC One-Day Edition acontece em 29 de maio, na nova sede, em São Paulo. Veja o programa completo e reserve sua vaga

A nova exigência da alta liderança

O mercado mudou o perfil do executivo estratégico. Hoje, CEOs esperam que líderes de diferentes áreas sustentem decisões com racional financeiro.

Na prática, isso significa que diretores e gerentes de negócio passaram a lidar com temas que antes ficavam concentrados exclusivamente no departamento financeiro.

Quem lidera marketing precisa justificar orçamento sob lógica de retorno e eficiência de capital, e executivos de operações discutem margem e estrutura de custos com mais profundidade. 

Profissionais de tecnologia participam de decisões ligadas a investimento, valuation e expansão. Empresários enfrentam discussões sobre captação, estrutura societária e governança.

A consequência é uma pressão crescente sobre lideranças que chegaram ao topo sem formação estruturada em finanças corporativas.

Quando o conhecimento técnico deixa de ser suficiente

Esse movimento também ajuda a explicar por que executivos experientes estão voltando para salas de aula em programas de curta duração voltados exclusivamente para alta liderança.

O objetivo não é recomeçar a carreira, mas sim preencher uma lacuna específica.

Um dia de imersão para executivos que não querem mais assistir às conversas financeiras do lado de fora. Reserve sua vaga no FECC One-Day Edition da Saint Paul 

Muitos líderes dominam profundamente suas áreas, mas reconhecem que ainda recuam quando a discussão entra em temas como custo de capital, valuation, estrutura de funding ou impacto tributário.

Em um ambiente corporativo cada vez mais pressionado por eficiência, crescimento sustentável e geração de valor, essa limitação começa a custar influência.

O FECC One-Day Edition nasce para essa realidade

É nesse contexto que a Saint Paul lança o FECC One-Day Edition.

O programa foi desenhado para executivos que não vieram de finanças, mas que hoje precisam dominar a lógica financeira que sustenta decisões estratégicas.

A imersão reúne quatro blocos centrais para a alta liderança:

  • Panorama estratégico das finanças corporativas e do mercado financeiro
  • Captação de recursos e relação com investidores
  • Valuation, geração de valor e decisões de M&A
  • Reforma tributária e impactos na gestão das empresas

A proposta é discutir finanças sob a perspectiva de quem lidera negócios — e não de quem executa rotinas técnicas da área financeira.

O programa será conduzido por nomes com trajetória consolidada no mercado, incluindo Jorge Louzada Kozlovsky, José Roberto Securato Jr., Giácomo Diniz e Valeria Zotelli.

Executivos que dominam apenas a própria área estão perdendo espaço nas decisões mais estratégicas das empresas. Inscreva-se para a 1ª edição em São Paulo

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingHigh Impact ProgramsFECC

Mais de Carreira

Médico mais velho do mundo viveu até os 103. Estes foram seus 3 hábitos inegociáveis

Por que o iFood ignora a volta ao presencial e usa a flexibilidade como pilar para reter talentos

A habilidade de comunicação mais subestimada, porém poderosa, segundo especialista

Trabalhar muito não basta: como a falta de uma narrativa estratégica destrói carreiras

Mais na Exame

Brasil

Fim do 'chocolate amargo' e do 'meio amargo': as novas regras para fabricação de chocolate no Brasil

Negócios

Ela transformou o presente de uma vizinha em uma das maiores empresas de produtos para bebês dos EUA

Future of Money

Adoção em massa da tokenização depende de bancos, diz executivo da XDC

Pop

Discord oferece acesso ao Xbox Game Pass sem custo adicional pelo Nitro Rewards; veja como conseguir