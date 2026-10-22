Auxílio-creche e convênio farmácia são os benefícios que mais cresceram em 2026, segundo a Flash

Auxílio-creche e convênio farmácia foram os benefícios que mais ganharam espaço nas empresas brasileiras entre fevereiro e julho de 2026, com alta de 8 pontos percentuais cada. Na sequência aparecem os benefícios de saúde mental, que avançaram 7 pontos, e o crédito consignado, com 6. Os dados são de uma pesquisa da Offerwise encomendada pela Flash, empresa de tecnologia com plataforma de benefícios, RH e despesas corporativas, que ouviu 220 profissionais de recursos humanos de empresas de diferentes portes e regiões do país.

O que liga os quatro itens, segundo a Flash, são mudanças recentes nas regras. Nenhuma delas obriga o setor privado a oferecer esses benefícios, mas, segundo a empresa, elas podem ter colocado os temas na mesa de quem monta o pacote.

A creche do governo que virou referência no setor privado

Em 2026, o auxílio-creche ganhou um novo parâmetro. Uma instrução normativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) passou a prever reembolso de até R$ 526,64 por dependente, por mês, para terceirizados que prestam serviços contínuos à administração pública federal e têm a guarda de crianças de até 6 anos incompletos.

A medida vale só para esse grupo. Segundo a Flash, porém, o valor passou a servir de referência em negociações trabalhistas e convenções coletivas e ganhou repercussão também nas empresas privadas.

O terreno já vinha sendo preparado. A Lei Emprega + Mulheres, de 2022, ampliou a possibilidade de as empresas trocarem a estrutura física para cuidar dos filhos dos funcionários pelo pagamento de auxílio-creche ou auxílio-babá.

“Quando uma necessidade ganha espaço na regulação, ela também entra no radar das empresas. Isso não significa que todas terão a mesma obrigação ou que precisarão oferecer aquele benefício, mas que passam a considerar aquele tema dentro das suas próprias estratégias de benefícios”, diz Giovana Veronese, head de Inteligência e Operações de Gente da Flash.

O crédito entrou no pacote

O avanço do consignado também tem um gatilho público. O Crédito do Trabalhador, programa do governo federal, ampliou o acesso dos empregados do setor privado ao crédito com desconto em folha.

Para a Flash, a iniciativa pode ter dado mais relevância ao bem-estar financeiro na agenda das empresas. Ao facilitar o acesso ao crédito, o programa sinalizou a importância desse tipo de apoio, e parte das empresas pode ter incorporado o consignado à oferta de benefícios.

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A NR-1 levou a saúde mental para a gestão de riscos

A oferta de benefícios de saúde mental já vinha crescendo nos últimos anos. A alta de 7 pontos percentuais acontece no ano em que a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 passou a incluir os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais das empresas, com fiscalização desde 26 de maio de 2026.

Segundo a Flash, o crescimento também reflete uma atenção maior das empresas ao tema.

Farmácia como resposta ao plano de saúde caro

O convênio farmácia segue a mesma lógica de prevenção. Para a Flash, o crescimento pode estar ligado à busca das empresas por estratégias mais amplas de gestão da saúde, num cenário de alta nos custos dos planos.

“Ao facilitar o acesso a medicamentos, o benefício pode contribuir para a adesão a tratamentos e para o cuidado preventivo, ampliando as possibilidades de atuação das empresas sobre a saúde dos colaboradores”, diz Giovana.

Nem toda regra obriga a empresa, mas quase sempre muda a conversa sobre o que ela oferece.

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