Responder sim a estas 5 perguntas indica que você é mais inteligente emocionalmente, diz a ciência

Inteligência emocional (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Redator
Publicado em 11 de maio de 2026 às 17h21.
A inteligência emocional é hoje uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho. Pesquisas científicas indicam que profissionais com alto QE ganham mais, lideram melhor e mantêm relacionamentos profissionais mais saudáveis.
A boa notícia: existem comportamentos simples capazes de revelar, com precisão, se você está acima ou abaixo da média.
A coluna de Jeff Haden, da Inc., lista cinco perguntas baseadas em estudos da Harvard Business School e do Journal of Personality and Social Psychology. Quem responde sim à maioria delas demonstra ter inteligência emocional acima da média.
Estudos da Harvard Business School indicam que pedir feedback costuma gerar respostas vagas, evasivas e pouco úteis. As pessoas, mesmo bem-intencionadas, tendem a suavizar críticas para não ferir sentimentos.
Já pedir conselhos muda a dinâmica. Em comparação direta, pedir conselhos gerou 34% mais áreas de melhoria identificadas e 56% mais sugestões práticas. Profissionais emocionalmente inteligentes preferem perguntar "o que eu posso fazer melhor?" em vez de "como me saí?". A primeira valoriza o interlocutor. A segunda o coloca em situação desconfortável.
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A maioria das pessoas evita feedback negativo. Estudos mostram que esquecemos críticas em poucos dias quando recebidas de forma negativa. Mas pessoas com alta inteligência emocional fazem o oposto: acolhem o desconforto e usam a crítica como dado, não como ataque pessoal.
Pesquisa do Journal of Experimental Psychology descobriu que lembramos muito mais de feedback sobre tarefas concluídas do que sobre tarefas futuras. Líderes treinam o cérebro para focar no que a crítica diz sobre o trabalho, não sobre quem o fez.
Dois em cada três profissionais sentem que não recebem reconhecimento suficiente no trabalho. Quase 75% afirmam ouvir feedbacks positivos menos de uma vez por semana.
Profissionais com alta inteligência emocional entendem essa carência e oferecem aos outros o que gostariam de receber: uma palavra gentil, um agradecimento sincero, um reconhecimento espontâneo. Inclusive a pessoas que não conhecem: entregadores, atendentes, balconistas. O elogio inesperado, segundo pesquisadores, é o mais poderoso de todos.
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No livro The Culture Code, o autor Daniel Coyle relata uma frase do Navy SEAL Dave Cooper: as palavras mais importantes que um líder pode dizer são "eu errei".
A admissão de erro cria o que pesquisadores chamam de ciclo de vulnerabilidade: uma pessoa admite uma falha, abrindo espaço para que outras façam o mesmo. Esse processo aumenta confiança em equipes e melhora desempenho coletivo. Líderes emocionalmente inteligentes sabem disso e não tentam projetar uma imagem de infalibilidade.
Pesquisa do Journal of Personality and Social Psychology indica algo contraintuitivo: conversas mais profundas com desconhecidos geram mais conexão do que conversas superficiais. Mesmo quando o tema parece estranho, os participantes relatam se sentirem mais felizes e mais conectados depois.
E "profundo" não precisa ser filosófico. Perguntas como "do que você mais se arrepende?", "o que você ama fazer?" ou "onde se vê daqui a cinco anos?" funcionam bem. Profissionais emocionalmente inteligentes evitam o automático "tudo bem?" e investem em conversas que importam.
Se você respondeu sim à maioria das perguntas, parabéns: sua inteligência emocional está mais desenvolvida do que você imagina.
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