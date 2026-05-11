Responder sim a estas 5 perguntas indica que você é mais inteligente emocionalmente, diz a ciência

A coluna de Jeff Haden, da Inc., lista cinco perguntas baseadas em estudos da Harvard Business School e do Journal of Personality and Social Psychology. Quem responde sim à maioria delas demonstra ter inteligência emocional acima da média.

1. Você prefere pedir conselhos em vez de feedback?

Estudos da Harvard Business School indicam que pedir feedback costuma gerar respostas vagas, evasivas e pouco úteis. As pessoas, mesmo bem-intencionadas, tendem a suavizar críticas para não ferir sentimentos.

Já pedir conselhos muda a dinâmica. Em comparação direta, pedir conselhos gerou 34% mais áreas de melhoria identificadas e 56% mais sugestões práticas. Profissionais emocionalmente inteligentes preferem perguntar "o que eu posso fazer melhor?" em vez de "como me saí?". A primeira valoriza o interlocutor. A segunda o coloca em situação desconfortável.

2. Você aprecia críticas, mesmo quando não pediu?

A maioria das pessoas evita feedback negativo. Estudos mostram que esquecemos críticas em poucos dias quando recebidas de forma negativa. Mas pessoas com alta inteligência emocional fazem o oposto: acolhem o desconforto e usam a crítica como dado, não como ataque pessoal.

Pesquisa do Journal of Experimental Psychology descobriu que lembramos muito mais de feedback sobre tarefas concluídas do que sobre tarefas futuras. Líderes treinam o cérebro para focar no que a crítica diz sobre o trabalho, não sobre quem o fez.

3. Você costuma elogiar outras pessoas sem motivo?

Dois em cada três profissionais sentem que não recebem reconhecimento suficiente no trabalho. Quase 75% afirmam ouvir feedbacks positivos menos de uma vez por semana.

Profissionais com alta inteligência emocional entendem essa carência e oferecem aos outros o que gostariam de receber: uma palavra gentil, um agradecimento sincero, um reconhecimento espontâneo. Inclusive a pessoas que não conhecem: entregadores, atendentes, balconistas. O elogio inesperado, segundo pesquisadores, é o mais poderoso de todos.

4. Você admite seus erros com facilidade?

No livro The Culture Code, o autor Daniel Coyle relata uma frase do Navy SEAL Dave Cooper: as palavras mais importantes que um líder pode dizer são "eu errei".

A admissão de erro cria o que pesquisadores chamam de ciclo de vulnerabilidade: uma pessoa admite uma falha, abrindo espaço para que outras façam o mesmo. Esse processo aumenta confiança em equipes e melhora desempenho coletivo. Líderes emocionalmente inteligentes sabem disso e não tentam projetar uma imagem de infalibilidade.

5. Você costuma pular o "papo furado" em conversas?

Pesquisa do Journal of Personality and Social Psychology indica algo contraintuitivo: conversas mais profundas com desconhecidos geram mais conexão do que conversas superficiais. Mesmo quando o tema parece estranho, os participantes relatam se sentirem mais felizes e mais conectados depois.

E "profundo" não precisa ser filosófico. Perguntas como "do que você mais se arrepende?", "o que você ama fazer?" ou "onde se vê daqui a cinco anos?" funcionam bem. Profissionais emocionalmente inteligentes evitam o automático "tudo bem?" e investem em conversas que importam.

Se você respondeu sim à maioria das perguntas, parabéns: sua inteligência emocional está mais desenvolvida do que você imagina.