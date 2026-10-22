Diretora de RH do Walmart conta os 3 sinais que a fazem se interessar por um candidato

Redatora
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16h08.
Donna Morris, diretora de recursos humanos do Walmart, responde por um quadro de mais de 2 milhões de funcionários e diz reconhecer um bom candidato por três sinais, qualquer que seja o cargo: alinhamento genuíno com o propósito e os valores da empresa, histórico de perseverança e vontade de fazer diferença. Em entrevista ao Business Insider, ela contou também qual é a sua pergunta preferida na hora de entrevistar alguém.
Um diploma de universidade de elite tem valor, segundo Morris. Mas o que mais lhe interessa é ouvir o que o candidato aprendeu com a experiência de trabalho.
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A pergunta favorita de Morris é aberta: “Se eu perguntasse a pessoas que já trabalharam para você, o que elas me diriam?”.
Segundo ela, o formato provoca uma resposta genuína e ajuda a avaliar se o candidato pratica a chamada liderança servidora, em que o líder se coloca a serviço da equipe. Quando isso aparece, Morris considera um grande sinal positivo.
A pergunta também abre caminho para que o candidato fale do primeiro emprego ou da primeira experiência profissional, justamente o terreno que mais interessa à executiva.
O segundo sinal é a capacidade de assumir várias responsabilidades ao mesmo tempo e fazer as coisas funcionarem. “Eles demonstram um histórico de perseverança”, diz Morris, ao descrever os candidatos que procura. São pessoas que superaram adversidades.
Na entrevista, ela quer entender o caminho que levou até ali, mais do que o diploma. “Qual foi a força de vontade que eles tiveram que demonstrar para perseverar?”, pergunta.
Num mundo ideal, diz Morris, esse histórico inclui trabalho na linha de frente. Muitos funcionários do Walmart atendem clientes diretamente, e a empresa busca candidatos com foco em atendimento.
A visão vem da própria trajetória. Morris começou a trabalhar aos 13 anos, numa lavanderia, e depois passou oito anos numa farmácia. Segundo ela, esses empregos lhe deram um propósito, e foi difícil pedir demissão.
Daí vem uma das convicções da executiva, que passou mais de 17 anos na Adobe antes de chegar ao Walmart: quem nunca viveu a rotina de um trabalhador pago por hora, na linha de frente, pode ter dificuldade para liderar.
O primeiro sinal que Morris busca é um alinhamento genuíno com o propósito e os valores da empresa.
O terceiro critério é a vontade de fazer diferença. Morris quer candidatos apaixonados por isso. “Isso, para nós, seria realmente fundamental”, diz.
Perguntas como a de Morris pedem que o candidato transforme a própria trajetória, inclusive empregos de início de carreira, em exemplos concretos. Contar essas histórias com clareza diante de um recrutador é uma habilidade que pode ser preparada, assim como o currículo e o perfil no LinkedIn.
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Na entrevista de Morris, o primeiro emprego pode dizer mais do que a faculdade estampada no currículo.