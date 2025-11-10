Quer um aumento? Como Elon Musk pode te ensinar a negociar salário

O pacote de remuneração de US$ 1 trilhão aprovado pelos acionistas da Tesla pode parecer distante da realidade da maioria dos trabalhadores, mas especialistas em carreira afirmam que a estratégia de Elon Musk oferece lições práticas sobre como negociar o salário. A principal delas é conhecer o próprio valor, alinhar resultados a metas concretas e transformar a conversa sobre remuneração em uma negociação de benefícios mútuos, e não apenas em um pedido por mais dinheiro.

Alan Stein, CEO da consultoria Kadima Careers, disse em entrevista ao Business Insider que entender as alternativas disponíveis é o primeiro passo para fortalecer o poder de negociação. Ele explica que ter um “plano B” — ou uma alternativa viável a uma proposta de trabalho — dá ao profissional margem para negociar de forma mais equilibrada e segura.

O poder de desempenho

O especialista John Gates, fundador da Salary Coach, destaca que o funcionário que se torna essencial dentro da empresa — o chamado “risco de pessoa-chave” — tem mais espaço para discutir remuneração. No caso de Musk, o conselho da Tesla reconhece o impacto direto do executivo sobre o crescimento da empresa, o que justifica o pacote excepcional. Para outros profissionais, a lógica é semelhante: quanto mais indispensável o colaborador for, maior seu poder de barganha.

Gates alerta, no entanto, que o uso de propostas externas como argumento deve ser feito com cuidado. Mencionar ofertas de outras empresas pode colocar a lealdade do funcionário em dúvida. Uma abordagem mais eficaz, segundo a reportagem do BI, é comunicar ao gestor que há interesse de recrutadores, mas reafirmar a disposição em continuar na empresa — o que abre espaço para discutir remuneração sem criar tensão.

Como transformar metas em valor

O novo plano de remuneração de Musk está vinculado a metas ambiciosas, como elevar o valor de mercado da Tesla de US$ 1,5 trilhão para US$ 8,5 trilhões até 2035. Para profissionais comuns, vincular parte da remuneração ao desempenho também é uma forma de mostrar comprometimento e compartilhar ganhos com a empresa.

A consultora Patrice Lindo, CEO da Career Nomad, disse ao BI que trabalhadores documentem conquistas e resultados concretos ao longo do tempo — o que ela chama de “rastreador de valor”. Essa prática facilita demonstrar impacto e justificar aumentos. Além do salário, benefícios como bônus, participação em ações, férias adicionais ou data de início flexível também podem ser negociados.

Ao alinhar resultados e recompensas, o profissional constrói uma narrativa de valor semelhante à usada por Musk — ainda que em escala muito menor.