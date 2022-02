Qintess oferece bolsas de estudo para formação em tecnologia

A Qintess, empresa de tecnologia brasileira, está com inscrições abertas até esta sexta-feira, 11, para dois programas de bolsas de estudo para formação em tecnologia.

Qualifique-se em uma das profissões de maior demanda no mundo: seja um Cientista de Dados. Saiba como!

A iniciativa “Academias Novos Mundos”: SAP ABAP e Java é voltada para profissionais com diversos níveis de experiência em tecnologia da informação. A seleção dará prioridades para pessoas negras, mulheres e pessoas LGBTQIA+.

A empresa ainda vai oferecer oportunidades de contratação. Atualmente, a Qintess tem mais de três mil funcionários e operação no Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Europa.

Segundo Celso Kleber Souza, CTO da Qintess, o objetivo é ajudar na formação de profissionais para o mercado e também reforçar a diversidade dentro da empresa.

"Queremos abrir oportunidades para a população e ajudar a ampliar o foco em diversidade e inclusão entre as empresas que fazem parte de nosso ecossistema”, explica.

Bolsas de estudo SAP ABAP

A formação voltada para SAP tem duração de 5 semanas e conta com dez bolsas de estudo. Os alunos também vão receber ajuda de custo de R$ 1.700 e benefícios.

Os candidatos devem morar nas regiões Nordeste e Sul do país e só precisam ter conhecimento de lógica de programação. A empresa também pede por disponibilidade para fazer as aulas em horário comercial.

As inscrições podem ser feitas pelo site.

Bolsas de estudo Java

A formação em Java tem duração de dois meses e terá 25 bolsas de estudo disponíveis. Diferente do programa de SAP, não há remuneração, mas os alunos poderão ser contratados ao final do programa.

Para se candidatar, é necessário ter mais de sete anos de experiência na área de TI, em funções como atendimento, service desk ou programação. Pessoas de qualquer lugar do mundo podem participar.

As inscrições podem ser feitas pelo site.

