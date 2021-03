Pronto para o teste de inglês e a entrevista? Veja dicas da professora

A preparação para a maratona de entrevistas de emprego não é nada fácil. Há momentos do ano em que muitas empresas dão início aos processos seletivos e sabemos que você quer dar seu melhor.

Confira então 5 dicas que podem ser úteis quando parte do seu processo envolve entrevistas em inglês. Após conferir essas dicas, faça o exercício de True/False que te ensinará um pouco mais.

1. Estude muito sobre a empresa. Procure saber a missão, valores e processos. Faça sua lição de casa e demonstre seu interesse.

2. Prepare-se para testes de inglês. Diversas empresas utilizam plataformas para um primeiro teste de inglês que as ajuda a identificar o nível do candidato. Os testes variam de acordo com a exigência de cada empresa. Alguns trazem mais questões gramaticais, outros interpretação de textos e exercícios de compreensão auditiva.

3. Ainda sobre a dica anterior, aspectos gramaticais como “reported speech”, “conditionals” e vocabulário de negócios são recorrentes. Treine bastante!

4. Fuja das respostas clichê ou decoradas. Preparação e treino ajuda muito, mas mostrar quem você realmente é, também é central.

5. Procure descobrir se precisará realizar uma entrevista em inglês separadamente ou se somente uma parte de sua entrevista será feita em inglês. É possível que numa única entrevista seja preciso que você responda algumas questões em inglês. Mais uma vez, depende da fluência/proficiência que a empresa requer do candidato.

Vamos ao exercício de True/False. No caso das afirmativas falsas, procure identificar as justificativas e o que seria correto.

Leia os comentários a seguir sobre cada uma delas.

A. There will always be only 1 interviewer if your interview is online. T/F

B. If your interview is online, it’s not necessary to connect your pc to a cable. T/F

C. The interviewers also want to know more about your hobbies and your life story. T/F

D. It’s important (and desirable) to learn skills of the future professional. The interviewers want to know which skills you already have. T/F

E. You always need to dress very formally. It shows respect. T/F

F. Some interviewers might ask you extreme (crazy) questions. T/F

G. If your interview is online, organize your background, test all equipment, centralize your camera, and try to keep eye contact. T/F

E aí, será que seu desempenho foi bacana? Vamos conferir.

Respostas e comentários:

A. False. Isso pode variar de empresa para empresa. Há empresas que dividem seu processo em diversas fases, momentos de dinâmica com outros candidatos, entrevista com o RH, com diretores e responsáveis por determinadas áreas. Fique atento para aprender com os diferentes processos.

B. False. Com o cabo (adsl) sua conexão fica mais estável e há menos chances de que haja problema com software de conferência. Se puder, conecte!

C. True. Pense em suas experiências e histórias e como isso ajudou a formar quem você é até aquele momento. Saber passar suas histórias pode fazer a diferença.

D. True. As 10 habilidades do futuro, por exemplo, são um diferencial que as empresas estão procurando. Conheça o que você já tem para oferecer.

E. False. É muito importante observar o dress code de cada empresa. Acessar o Linked In pode ajudar na pesquisa. Há empresas um pouco mais formais ou informais.

F. True. Há empresas que têm essa prática para identificar a reação do candidato ou mesmo para analisar seu processo de pensamento lógico. Não trate essas questões como “bobeira”.

G. True. Seu ambiente e background pode demonstrar organização (ou desorganização). Testar o equipamento e até mesmo programas que serão utilizados pode minimizar possíveis imprevistos.

Esperamos que as informações acima possam ajudar seu processo de preparação para as Job Interviews. Sua dedicação faz toda a diferença e garante aquela segurança e confiança que você precisa para ter seu melhor desempenho. Good luck!

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali