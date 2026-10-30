Promovido sem treinamento: por que 78% dos líderes aprenderam a liderar na prática

A promoção costuma premiar quem entrega bem o próprio trabalho. O novo cargo, porém, passa a cobrar resultado por meio de pessoas. O descompasso é frequente: 78% dos líderes brasileiros afirmam ter assumido a posição sem formação suficiente, aprendendo a liderar no exercício da função, segundo pesquisa da Conquer In Company com 400 líderes e 350 profissionais de RH.

Um dos motivos aparece no mesmo levantamento: 63% dos líderes consideram que a capacitação de gestores é tratada como baixa prioridade nas empresas. Na prática, muitos profissionais chegam ao cargo sem preparo e precisam construí-lo por conta própria.

O que muda depois da promoção

O profissional deixa de ser avaliado pelo que produz e passa a ser avaliado pelo que a equipe entrega. Isso exige delegar, dar feedback, mediar conflitos e conciliar prazos com prioridades, tarefas que raramente fazem parte da formação técnica.

Entre as responsabilidades que mais pesam para os líderes, a pesquisa cita o desenvolvimento de pessoas, o gerenciamento de conflitos e a necessidade de conciliar estratégia e operação. Em matéria recente, a EXAME mostrou que a adaptação à gestão de pessoas e ao exercício da autoridade está entre os principais desafios de quem lidera pela primeira vez.

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O custo de aprender sem preparo

Aprender na prática tem um preço para quem está no cargo. A mesma pesquisa mostra que 88% dos líderes trabalham sob pressão constante e que sete em cada dez já cogitaram deixar a função pelos impactos na saúde mental. A falta de tempo para acompanhar o time foi citada por 20,9% dos líderes entre os obstáculos ao desenvolvimento de pessoas.

No dia a dia, isso pode se traduzir em decisões tomadas por tentativa e erro e em dificuldade para dar retorno à equipe.

Como encurtar a curva de aprendizado

Mapear as lacunas

O primeiro passo é identificar o que a nova função exige e o que ainda falta: comunicação, delegação, gestão de conflitos, leitura de indicadores. Pedir feedback ao próprio gestor e à equipe ajuda a transformar a percepção em uma lista concreta.

Buscar mentoria e referências

Conversar com líderes mais experientes reduz o tempo de tentativa e erro. Observar como eles conduzem reuniões, negociam prioridades e dão retorno é uma forma de aprender com situações reais.

Estudar de forma estruturada

Cursos e MBAs organizam o que a prática ensina de forma dispersa, com métodos para decisão, gestão de pessoas e planejamento. O formato online permite estudar sem deixar o cargo.

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Onde a formação entra

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Para quem acabou de assumir uma equipe, a estrutura permite começar por liderança e, mais adiante, ampliar a formação para finanças ou inteligência de mercado conforme o cargo evolui.

Por onde começar

Antes de escolher qualquer formação, vale responder a três perguntas: onde as dificuldades do cargo aparecem com mais frequência, quanto tempo há para estudar por semana e quem pode servir de referência dentro e fora da empresa. As respostas definem o que priorizar.

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