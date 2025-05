Programa de talentos da Kaizen Gaming oferece vivência internacional e aceleração de carreira

Ter uma experiência profissional em uma das maiores gametechs do mundo enquanto desenvolve habilidades pessoais. Essa é a proposta do The Playmakers: Commercial Talent Programme, programa global de talentos lançado pela Kaizen Gaming, com foco no desenvolvimento da próxima geração de líderes da indústria de gaming.

O programa acontece na sede da empresa, em Atenas, e busca atrair jovens talentos de países como Brasil, Argentina, Portugal e a própria Grécia. A iniciativa oferece uma jornada com duração de 24 meses, na qual os participantes vivenciarão o cotidiano da indústria de jogos online em um dos mercados mais competitivos e inovadores do mundo.

Os trainees serão inseridos em projetos reais nas áreas de marketing, CRM e comercial, assumindo papéis estratégicos desde os primeiros meses do programa.

Desenvolvimento acelerado e experiências globais

Proprietária da Betano, a Kaizen Gaming escolheu a capital grega como base, a fim de reforçar o caráter internacional da empresa. Para os trainees, isso também significa ter uma imersão cultural e corporativa intensa, além de uma vivência pessoal enriquecedora. Com isso, Atenas funcionará como um hub de formação e integração entre os talentos de diferentes países.

Durante os dois anos do programa, os playmakers terão a possibilidade de passar por até duas experiências internacionais adicionais em escritórios da Kaizen Gaming em outros países. Segundo a companhia, essa mobilidade global foi pensada com o objetivo de ampliar a visão de negócios dos participantes e prepará-los para desafios comerciais diversos e complexos.

Além da experiência prática, os jovens profissionais contarão com treinamentos estruturados e desenvolvimento contínuo, incluindo workshops, sessões técnicas e mentoria personalizada com líderes seniores de cada área. A ideia é que essa rede de apoio e orientação ajude a acelerar o crescimento profissional e garantir que cada talento seja preparado para assumir posições de liderança.

“Trabalhar ao lado de líderes seniores, em um ambiente internacional, e contribuir para o crescimento de uma marca esportiva globalmente reconhecida, como a Betano, é uma oportunidade única”, destaca Julio Iglesias Hernando, CCO da Kaizen Gaming.

A companhia tem sido destaque no setor. Em 2024, a Kaizen Gaming conquistou sete prêmios no EGR Operator Awards, incluindo os títulos de Operadora do Ano e Empregador do Ano. Com mais de 2,7 mil colaboradores ao redor do mundo e presença consolidada em diversos mercados, a empresa aposta em tecnologia e pessoas como pilares de seu crescimento.

“Como uma das empresas líderes mundiais em gametech, estamos sempre em busca de talentos excepcionais para moldar o nosso futuro. Nosso programa de aceleração de talentos é uma oportunidade para explorar e vivenciar o negócio por meio de um dos departamentos comerciais mais dinâmicos do setor”, conclui.

Reconhecimento no mercado: com mais de 2.700 colaboradores ao redor do mundo, a Kaizen Gaming aposta em tecnologia e pessoas como pilares do seu crescimento (Kaizen Gaming/Divulgação)

Inscrições

O The Playmakers: Commercial Talent Programme é voltado para profissionais com diploma de bacharelado em áreas como Administração, Marketing, Finanças ou Economia, e que tenham de um a três anos de experiência relevante ou estágios de alto impacto.

Mestrado ou MBA são diferenciais, e fluência em inglês é obrigatória, assim como proficiência em espanhol ou português.

Aos aprovados no processo seletivo, o programa oferece um pacote de realocação completo, que inclui cobertura total das despesas de viagem, moradia e assistência financeira para o envio de seus pertences e a adaptação.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial do programa.