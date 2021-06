Professor de português recomenda tomar cuidado com estes verbos

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Você sabia que existe o verbo prazer? Existe sim, mas é defectivo, ou seja, não possui a conjugação completa, havendo apenas a conjugação nas terceiras pessoas (singular e plural):

praz, prazem; prazia, praziam; prouve, prouveram; provera, prouveram; prazerá, prazerão; prazeria, prazeriam; praza, prazam; prouvesse, prouvessem; prouver, prouverem; praza, prazam; prazer, prazerem; prazendo, prazido.

Do latim placere, a forma prazer pode ser verbo, com o sentido de "causar prazer ou satisfação; agradar; aprazer, comprazer.

"Praz ao senador zombar de todos nós, os brasileiros."

SOBRE O VERBO PRECAVER

Qual é o presente do indicativo do verbo precaver? Precavenho ou precavejo? Precaver é defectivo, e os defectivos são aqueles para os quais faltam formas flexionais.

Sendo assim, a solução está no uso de uma expressão com significado semelhante. Que significa “precaver”? É acautelar com antecipação, prevenir, precatar. Se não há “precavenho” ou “precavejo”, a solução é usar “tomo cuidado” “previno” ou uma forma mais rara: “acautelo-me”.

No entanto, a defectividade (conforme defendem eminentes linguistas) depende do tempo, do uso, da aceitação. Em argumento mais simples: é possível que, a depender da aceitação, um termo, um verbo passe a não mais ser defectivo, faltoso, como é hoje a tendência para o verbo "adequar": adéquo, adéquas, adéqua, adequamos, adequais, adéquam.

