Cuidados no uso do Português durante o atendimento a clientes no WhatsApp

Para o início desta coluna, abordo o desleixo comunicativo, no WhatsApp (e outros aplicativos de mensagem urgente).

Poucas expressões são tão cafonas quanto "ok!" excessivo, ainda mais em situação profissional no WhatsApp. Longe de "estar certo" ou " estar errado", o descuido no atendimento a um cliente pode custar a venda.

Do outro lado do aplicativo, existe uma pessoa; investir em palavras originais pode ser uma grande alavanca para a satisfação no atendimento:

"Bom dia, Carlos! Obrigado por enviar sua dúvida! Todos os nossos modelos G servirão a você."

ORTOGRAFIA: TEMA CAMPEÃO NAS DÚVIDAS

1ª A expressão “a partir de” não usa acento grave; o “a” é apenas preposição. Vale sempre se lembrar de uma regra: não ocorre crase antes de verbo.

"A partir da próxima semana, não haverá mais as matutinas reuniões."

2ª À medida que é uma expressão proporcional e sempre com acento grave; na medida em que é causal (demonstra motivo, razão). Sendo assim, não são sinônimas.

"À medida que os investimentos aumentarem, mais salas alugaremos."

MODISMOS LINGUÍSTICOS - ATENÇÃO!

Dentre os mais estranhos modismos, um está em usar "enquanto" no sentido de "na função de" ou "sob o aspecto de":

"Ele, enquanto presidente, deve assumir todos os riscos da Economia."

A palavra "enquanto" indica tempo simultâneo e exige correlação de tempo verbal. Vejamos o uso correto:

"A inflação cresceu enquanto a renda dos assalariados caiu."

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

